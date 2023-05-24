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Российская пропаганда "сломалась" после событий в Белгородской области - разведка

Российская пропаганда "сломалась" после событий в Белгородской области - разведка

Киев • УНН

 • 276022 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Белгородской области со стороны оккупационных властей наблюдается продолжение паники, хаоса и неопределенности, а российская пропаганда «сломалась» после событий в этом регионе. Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украинской разведке все известно, что происходит на белгородщине... Сейчас со стороны оккупационных властей там наблюдается продолжение паники, хаоса и неопределенности. Если перефразировать так называемого гауляйтера белгородщины, ситуация под контролем, но из домов лучше не выходить. Из интересных моментов – на самом деле к повстанцам прекрасно относится местное население – восприятие их посылов, ключевых сообщений…Сейчас мы увидели наиболее активные, не первые действия РДК, легиона, других россиян, которые безусловно могут иметь следствием и определенную цепную реакцию и на другие территории с привлечением большего количества людей», - рассказал Юсов.

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Юсов не подтвердил заявления российской стороны о потерях подразделений, действовавших в Белгородской области.

«Эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки, не более. Там было много смешных вещей. И генерал, который лично руководил освобождением улицы, другие забавные моменты. На самом деле российская пропаганда и гебельс ТВ сломались после событий на белгородщине и до сих пор некоторые ключевые сообщения не может объяснить даже для внутренней аудитории. Весь мир увидел, что на россии разворачивается настоящее внутрироссийское противостояние между свободными людьми и преступным режимом», - отметил Юсов.

Дополнение

Украинский чиновник на правах анонимности сообщил, что ни один украинский военный не входил на российскую территорию. Украинские защитники выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая собственную границу в этом районе.

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