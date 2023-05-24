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Українські військові не брали участі в операції в бєлгородській області -  NYT

Українські військові не брали участі в операції в бєлгородській області -  NYT

Київ • УНН

 • 673565 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Український високопосадовець на правах анонімності повідомив, що жоден український військовий не входив на російську територію. Українські захисники виконують переважно допоміжну роль, захищаючи власний кордон у цьому районі. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За інформацією, бійці з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", які взяли на себе відповідальність за штурм у бєлгородській області росії, по той бік українського кордону, є членами добровольчого підрозділу, що складається з російських громадян, які воюють разом з українськими військами проти рф.

Легіон "Свобода Росії" , був створений у серпні 2022 року, щоб дати можливість росіянам, які виступають проти війни кремля в Україні, взяти до рук зброю і воювати пліч-о-пліч з українцями. Раніше, бойові дії цих російських добровольців обмежувалися лінією фронту в Україні, переважно в Бахмуті та його околицях.

Проте цього тижня, у легіоні заявили, що її бійці разом з росіянами з іншої групи під назвою "Російський добровольчий корпус" перетнули кордон і "звільнили" кілька населених пунктів на території росії.

У вівторок, у легіоні "Свобода Росії" повідомляли, що бої в бєлгородській області тривають. А у Міноборони росії заявили, "що всі бійці, які не загинули, були відкинуті назад в Україну", пише видання.

"Це перша операція Легіону на території Росії, і в майбутньому масштаби наших дій будуть тільки збільшуватися", - сказав один з російських добровольців з позивним "Цезар", який брав участь в операції.

Як зазначається, легіон "Свобода Росії "діє під егідою Українського міжнародного легіону - бойової сили, до складу якої входять підрозділи, що складаються з американських і британських добровольців, а також білорусів, грузинів й людей з іншими національностями. За інформацією, він перебуває під наглядом Збройних сил України.

У анонімному коментарі The New York Times, український високопосадовець сказав, що українські військові виконують переважно допоміжну роль, захищаючи український кордон у цьому районі на випадок російської контратаки. Жоден український боєць не входив на російську територію.

Також він додав, що підрозділи, які брали участь в операції, зазнали втрат, але не настільки значних, щоб вплинути на їхню боєздатність.

Боєць легіону з позивним "Цезар" зазначив , що бої тривали протягом усього дня у вівторок, а рота російської піхоти була знищена. Наразі його твердження не вдалося підтвердити незалежним джерелам.

При цьому український високопосадовець зазначив, що військові очікують підтвердження, в тому числі відео з безпілотників, щодо долі російської піхотної роти.

"Метою операції, розпочатої вчора, було створення демілітаризованої зони між Росією і Україною, ліквідація бойовиків, які служать режиму Путіна, і демонстрація народу Росії, що можна створювати опір і боротися проти режиму Путіна всередині Росії, - зазначив Цезар.

"Ці цілі були успішно досягнуті", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легіон “Свобода Росії” про свої дії в бєлгородській області, бойовий досвід та зброю з військторгу

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