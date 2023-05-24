Украинские военные не участвовали в операции в белгородской области - NYT

Детали

По информации, бойцы из легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса", которые взяли на себя ответственность за штурм в Белгородской области России, по ту сторону украинской границы, являются членами добровольческого подразделения, состоящего из российских граждан, которые воюют вместе с украинскими войсками против рф.

Легион "Свобода России", был создан в августе 2022 года, чтобы дать возможность россиянам, которые выступают против войны кремля в Украине, взять в руки оружие и воевать бок о бок с украинцами. Ранее, боевые действия этих российских добровольцев ограничивались линией фронта в Украине, преимущественно в Бахмуте и его окрестностях.

Однако на этой неделе, в легионе заявили, что ее бойцы вместе с россиянами из другой группы под названием "Русский добровольческий корпус" пересекли границу и "освободили" несколько населенных пунктов на территории россии.

Во вторник, в легионе "Свобода России" сообщали, что бои в Белгородской области продолжаются. А в Минобороны россии заявили, "что все бойцы, которые не погибли, были отброшены обратно в Украину", пишет издание.

"Это первая операция Легиона на территории России, и в будущем масштабы наших действий будут только увеличиваться", - сказал один из российских добровольцев с позывным "Цезарь", который принимал участие в операции.

Как отмечается, легион "Свобода России" действует под эгидой Украинского международного легиона - боевой силы, в состав которой входят подразделения, состоящие из американских и британских добровольцев, а также белорусов, грузин и людей с другими национальностями. По информации, он находится под наблюдением Вооруженных сил Украины.

В анонимном комментарии The New York Times, украинский чиновник сказал, что украинские военные выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая украинскую границу в этом районе на случай российской контратаки. Ни один украинский боец не входил на российскую территорию.

Также он добавил, что подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, но не настолько значительные, чтобы повлиять на их боеспособность.

Боец легиона с позывным "Цезарь" отметил, что бои продолжались в течение всего дня во вторник, а рота российской пехоты была уничтожена. Сейчас его утверждение не удалось подтвердить независимым источникам.

При этом украинский чиновник отметил, что военные ожидают подтверждения, в том числе видео с беспилотников, о судьбе российской пехотной роты.

"Целью операции, начатой вчера, было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, ликвидация боевиков, которые служат режиму Путина, и демонстрация народу России, что можно создавать сопротивление и бороться против режима Путина внутри России, - отметил Цезарь.

"Эти цели были успешно достигнуты", - добавил он.

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