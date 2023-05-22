Легіон “Свобода Росії” про свої дії в бєлгородській області, бойовий досвід та зброю з військторгу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні з самого ранку увага прикута до подій, що розгортаються на території рф, а саме до бєлгородської області, куди нібито “вторглися військовослужбовці ЗСУ”. Пізніше відповідальність за події, що розгорнулися, взяв на себе легіон “Свобода Росії” і “Російський добровольчий корпус”. Що операцію проводять легіон і РДК підтвердили і в Головному розвідуправлінні Міноборони України. УНН вдалося поспілкуватися з пресслужбою легіону.
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“Наразі на бєлгородщині відбувається миротворча операція громадянами РФ у складі Інтернаціонального легіону. Легіон і РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. У подальшому — рухаємося до визволення всієї росії від путінського диктату і припинення злочинної війни”, — пояснили свою мету легіонери.
У пресслужбі пояснили, що прорив на територію РФ вдалося здійснити “збройним шляхом і методом тривалої підготовки та набуття реального бойового досвіду”.
“Ми воювали на бахмутському напрямку майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Штурмові дії, військові дії, поводження з зброєю — усе це ми пройшли на практиці”, — уточнили в легіоні.
Щодо озброєння та оснащення, то у пресслужбі зазначили, що все це “дуже просто купити у військторгах”.
“Наша мета: повалити режим путіна і припинити злочинну війну проти України. Громадянська війна: ні. Тому що ми не воюємо з мирними громадянами, ми боремося за мир і проти диктату кремля”, — уточнили в легіоні мету своїх дій.
Детальніше читайте в матеріалі УНН — “Усі сидять в ах*ї”: що відбувається в Бєлгороді та прикордонних населених пунктах