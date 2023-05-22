Легіон “Свобода Росії” про свої дії в бєлгородській області, бойовий досвід та зброю з військторгу

КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні з самого ранку увага прикута до подій, що розгортаються на території рф, а саме до бєлгородської області, куди нібито “вторглися військовослужбовці ЗСУ”. Пізніше відповідальність за події, що розгорнулися, взяв на себе легіон “Свобода Росії” і “Російський добровольчий корпус”. Що операцію проводять легіон і РДК підтвердили і в Головному розвідуправлінні Міноборони України. УНН вдалося поспілкуватися з пресслужбою легіону.