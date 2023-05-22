"Всі сидять в ах*є": що відбувається у бєлгороді та прикордонних населених пунктах

КИЇВ. 22 травня. УНН. До бєлгородської області увійшла «диверсійна група ЗСУ», заявив губернатор регіону. Українська ж розвідка стверджує, що це «опозиційно налаштовані громадяни росії». Що з самого ранку відбувається у регіоні, розбиралися УНН.

Вранці понеділка українські та російські телеграм-канали почали повідомляти про те, що до прикордонного Грайворонського міського округу вторглися військові ЗСУ, внаслідок чого почалися бої в районі населених пунктів Дронівка, Глотове, Козинка та Гора-Поділ. Повідомлялося, що на територію контрольно-пропускного пункту Грайворон заїхав український танк.

Бійці Російського добровольчого корпусу, які воюють в Україні проти окупаційної армії рф, повідомили, що проникли на територію росії. Вони опублікували відео поряд із табличками з назвами населених пунктів бєлгородської області, що межують із Україною.

Про те, що на територію Грайворонського міського округу бєлгородської області проникла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ, заявив губернатор регіону в'ячеслав гладков. «Збройні сили рф разом із прикордонною службою, росгвардією та фсб вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Спочатку гладков не підтверджував повідомлення про диверсантів у прикордонних селищах, заявляючи про «масовану інформаційну атаку» на регіон. Губернатор заявив, що атака йде "на тлі масованого обстрілу Грайворонського району", внаслідок якого ніхто з мирних жителів не постраждав і не загинув. Пізніше він повідомив, що внаслідок обстрілу Глотова поранено двох місцевих жителів. Губернатор спростував інформацію про організовану евакуацію із населених пунктів, проте є свідчення, що мешканці самостійно намагаються виїхати звідти.

Уранці 22 травня у телеграм-каналі легіону «Свобода Росії» з'явилося звернення до росіян зі словами «Легіон повертається додому».

«Мешканці прикордонних регіонів! Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги», - заявили у легіоні.

Також канал опублікував фото біло-синьо-білих прапорів, вивішених над звільненими містами.

УНН вдалося зв’язатися з пресслужбою легіону, там заявили про початок миротворчої операції, яку здійснюють громадяни рф у складі інтернаціонального легіону.

«Легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони (російські війська – ред.) не зможуть обстрілювати Україну. Надалі - рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни. Наша мета: повалити режим путіна та припинити злочинну війну проти України. Це не Громадянська війна. Ми не воюємо з мирними громадянами, ми боремося за мир та проти диктату Кремля», - заявили УНН у прес-службі легіону «Свобода Росії».

На питання, як готувалися до операції та де взяли техніку, бійці відповіли так: «Ми воювали (на стороні України – ред.) на Бахмутському напрямку майже від початку повномасштабного вторгнення рф. Штурмові дії, військові дії, поводження зі зброєю – все це ми пройшли на практиці. Техніка та зброя - російських добровольців. Все це дуже просто купити у воєнторгах», - розповіли УНН у пресслужбі легіону.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на територію бєлгородської області увійшли бійці «Русского добровольческого корпуса» та легіону «Свобода Росії». Метою операції в українській розвідці назвали створення смуги безпеки для захисту цивільних українців.

«Події у бєлгородській області та інших прикордонних територіях — наслідок повномасштабного вторгнення та агресивної війни путінської росії проти України. Так, відповідальність за ці події взяли на себе громадяни рф, а саме сили РДК та легіону „Свобода Росії“. Я думаю, що ми всі тільки можемо привітати рішучі дії опозиційно налаштованих громадян росії, які готові до збройної боротьби зі злочинним режимом Путіна», - заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що українська влада не має безпосереднього відношення до подій у Білгородській області.

«У нас інші стратегічні і сценарні залами - ми сконцентровані саме на програмах деокупації своїх територій. Але очевидно, що в росії стрімко наростають внутрішні протестні процеси - путінська еліта втрачає вплив, влада втрачає сакральності, різко збільшується кількість ексцесів, держава перетворює країну на закритий табір. Зрозуміло, що не всі готові з цим погодитись. Тим більше, що путіна перестають боятись. Тому, не має сумнівів у тому, що на території росії вже активно діє внутрішній партизанський рух визволення, який складається з громадян самої рф. Рано чи пізно це повинно було статися, бо подібний тиск диктатури мусив знайти опір. І, до речі, це право громадян рф на самовизначення та свободу обирати вектор розвитку.

Ми лише уважно спостерігаємо за подіями, розуміємо, що чекає росію вже завтра, наполягаємо на тому, що Україні потрібна прикордонна (з боку росії) зона демілітарізації і стабільно даємо відсіч окупанту на українських територіях. Потенційно ми розуміємо, що революційні процеси в рф є абсолютно незворотніми і залежать виключно від розвитку подій на полі бою. Чим краще контратакують ЗСУ, тим більше подібних протестних подій будуть організовувати самі росіяни», - заявив УНН Михайло Подоляк.

Тим часом в самому бєлгороді та регіоні панічні настрої. Російські телеграм-канали публікують відео з автівками та автобусами, що виїжджають з прикордонних населених пунктів, в області з самого ранку дуже гучно.

«З самого Грайворона люди їдуть самотужки, а у Бєлгороді всі сидять в ах*є. Я зараз на вулиці й бачу слід від ракети. Всі в шоці. Евакуація з самого бєлгорода не проводиться», - розповіла УНН жителька бєлгорода Анастасія (з метою безпеки ім’я спікерки змінено).

Вже близько 15:30 прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що путіну доклали про події у бєлгородській області.

«міноборони, фсб та прикордонна служба доповіли президентові рф — верховному головнокомандувачу про спробу прориву української диверсійної групи до бєлгородської області. Ведеться робота щодо їх видавлювання з російської території та знищення цієї диверсійної групи. Сил та коштів на місці достатньо, — сказав представник Кремля. — Ми чудово розуміємо мету таких диверсій — відвернути увагу від бахмутського спрямування, мінімізувати політичний ефект від втрати українською стороною Артемівська (так окупанті називають український Бахмут – ред.)».

Нагадаємо

Це не перший прорив бійців Інтернаціонального легіону на територію рф. 2 березня 2023 року російські пропагандисти розповсюдили фейк про те, що на територію брянської області нібито проникла «українська ДРГ».

У Генштабі ЗСУ тоді назвали ці заяви «зухвалою провокацією». Тоді відповідальність за події у брянській області взяв він Російський добровольчий корпус.

6 квітня 2023 року бійці Російського добровольчого корпусу вдруге проникли до брянської області рф. Вони опублікували відео, на якому видно, як бійці розмовляють із чоловіком. Вони питають у місцевого мешканця, в якому селі перебувають. Той відповідає, що то російський Случовськ (село на території рф – ред.).