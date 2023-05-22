"Все сидят в ах*е": что происходит в белгороде и приграничных населенных пунктах

ukru
13 марта, 19:26 • 48644 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104865 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107768 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107932 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101832 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95726 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110405 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131420 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171306 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202427 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 42506 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 37459 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 23601 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 46630 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 25745 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171306 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202427 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144105 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150608 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187096 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65538 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103664 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120691 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156374 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163242 просмотра
Актуальное
"Все сидят в ах*е": что происходит в белгороде и приграничных населенных пунктах

"Все сидят в ах*е": что происходит в белгороде и приграничных населенных пунктах

Киев • УНН

 • 3117436 просмотра

Как происходит демилитаризация российской территории - позиции сторон и рассказ очевидца

КИЕВ. 22 мая. УНН. В белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская же разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане россии». Что с самого утра происходит в регионе, разбирался УНН.

Утром понедельника украинские и российские телеграм-каналы начали сообщать о том, что в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотовое, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта Грайворон заехал украинский танк.

Бойцы Российского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии рф, сообщили, что проникли на территорию россии. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов белгородской области, граничащих с Украиной.

О том, что на территорию Грайворонского городского округа белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор региона вячеслав гладков. «Вооруженные силы рф вместе с пограничной службой, росгвардией и фсб принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в своем телеграм-канале.

Сначала гладков не подтверждал сообщения о диверсантах в приграничных поселках, заявляя о «массированной информационной атаке» на регион. Губернатор заявил, что атака идет "на фоне массированного обстрела Грайворонского района", в результате которого никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Позже он сообщил, что в результате обстрела Глотова ранены двое местных жителей. Губернатор опроверг информацию об организованной эвакуации из населенных пунктов, однако есть свидетельства, что жители самостоятельно пытаются уехать оттуда.

Утром 22 мая в телеграм-канале легиона «Свобода России» появилось обращение к россиянам со словами «Легион возвращается домой».

«Жители приграничных регионов. Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги», - заявили в легионе.

Также канал опубликовал фото бело-сине-белых флагов, вывешенных над освобожденными городами.

УНН удалось связаться с пресс-службой легиона, там заявили о начале миротворческой операции, которую осуществляют граждане рф в составе интернационального легиона.

«Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они (российские войска – ред.) не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем - движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны. Наша цель: свергнуть режим путина и прекратить преступную войну против Украины. Это не Гражданская война. Мы не воюем с мирными гражданами, мы боремся за мир и против диктата кремля», - заявили УНН в пресс-службе легиона «Свобода России».

На вопрос, как готовились к операции и где взяли технику, бойцы ответили так: «Мы воевали (на стороне Украины – ред.) на Бахмутском направлении почти с начала полномасштабного вторжения рф. Штурмовые действия, военные действия, обращение с оружием – все это мы прошли на практике. Техника и оружие - российских добровольцев. Все это очень просто купить в военторгах», - рассказали УНН в пресс-службе легиона.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на территорию белгородской области вошли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». Целью операции в украинской разведке назвали создание полосы безопасности для защиты гражданских украинцев.

«События в белгородской области и других приграничных территориях — следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской россии против Украины. Так, ответственность за эти события взяли на себя граждане рф, а именно силы РДК и легиона „Свобода России“. Я думаю, что мы все только можем приветствовать решительные действия оппозиционно настроенных граждан россии, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом путина», - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют непосредственного отношения к событиям в белгородской области.

«У нас другие стратегические и сценарные заламы - мы сконцентрированы именно на программах деоккупации своих территорий. Но очевидно, что в россии стремительно нарастают внутренние протестные процессы - путинская элита теряет влияние, власть теряет сакральность, резко увеличивается количество эксцессов, государство превращает страну в закрытый лагерь. Понятно, что не все готовы с этим согласиться. Тем более, что путина перестают бояться. Поэтому, нет сомнений в том, что на территории россии уже активно действует внутреннее партизанское движение освобождения, состоящее из граждан самой рф. Рано или поздно это должно было произойти, потому что подобное давление диктатуры должно было найти сопротивление. И, кстати, это право граждан рф на самоопределение и свободу выбирать вектор развития.

Мы только внимательно наблюдаем за событиями, понимаем, что ждет россию уже завтра, настаиваем на том, что Украине нужна пограничная (со стороны россии) зона демилитаризации и стабильно даем отпор оккупанту на украинских территориях. Потенциально мы понимаем, что революционные процессы в рф являются абсолютно необратимыми и зависят исключительно от развития событий на поле боя. Чем лучше контратакуют ВСУ, тем больше подобных протестных событий будут организовывать сами россияне», - заявил УНН Михаил Подоляк.

Тем временем в самом белгороде и регионе панические настроения. Российские телеграмм-каналы публикуют видео с машинами и автобусами, выезжающими из приграничных населенных пунктов, в области с самого утра очень громко.

«С самого Грайворона люди едут самостоятельно, а в Белгороде все сидят в ах*е. Я сейчас на улице и вижу след от ракеты. Все в шоке. Эвакуация из самого белгорода не проводится», - рассказала УНН жительница Белгорода Анастасия (в целях безопасности имя спикера изменено).

Уже около 15:30 пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что путину доложили о событиях в белгородской области. 

«минобороны, фсб и пограничная служба доложили президенту рф — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, — сказал представитель Кремля. — Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (так оккупанты называют украинский Бахмут – ред.)».

Напомним

Это не первый прорыв бойцов Интернационального легиона на территорию рф. 2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ тогда назвали эти заявления «дерзкой провокацией». Тогда ответственность за события в брянской области взял он Российский добровольческий корпус.

6 апреля 2023 года бойцы Российского добровольческого корпуса во второй раз проникли в брянскую область рф. Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск (село на территории рф – ред.).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнапубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы