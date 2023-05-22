"Все сидят в ах*е": что происходит в белгороде и приграничных населенных пунктах

КИЕВ. 22 мая. УНН. В белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская же разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане россии». Что с самого утра происходит в регионе, разбирался УНН.

Утром понедельника украинские и российские телеграм-каналы начали сообщать о том, что в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотовое, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта Грайворон заехал украинский танк.

Бойцы Российского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии рф, сообщили, что проникли на территорию россии. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов белгородской области, граничащих с Украиной.

О том, что на территорию Грайворонского городского округа белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор региона вячеслав гладков. «Вооруженные силы рф вместе с пограничной службой, росгвардией и фсб принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в своем телеграм-канале.

Сначала гладков не подтверждал сообщения о диверсантах в приграничных поселках, заявляя о «массированной информационной атаке» на регион. Губернатор заявил, что атака идет "на фоне массированного обстрела Грайворонского района", в результате которого никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Позже он сообщил, что в результате обстрела Глотова ранены двое местных жителей. Губернатор опроверг информацию об организованной эвакуации из населенных пунктов, однако есть свидетельства, что жители самостоятельно пытаются уехать оттуда.

Утром 22 мая в телеграм-канале легиона «Свобода России» появилось обращение к россиянам со словами «Легион возвращается домой».

«Жители приграничных регионов. Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги», - заявили в легионе.

Также канал опубликовал фото бело-сине-белых флагов, вывешенных над освобожденными городами.

УНН удалось связаться с пресс-службой легиона, там заявили о начале миротворческой операции, которую осуществляют граждане рф в составе интернационального легиона.

«Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они (российские войска – ред.) не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем - движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны. Наша цель: свергнуть режим путина и прекратить преступную войну против Украины. Это не Гражданская война. Мы не воюем с мирными гражданами, мы боремся за мир и против диктата кремля», - заявили УНН в пресс-службе легиона «Свобода России».

На вопрос, как готовились к операции и где взяли технику, бойцы ответили так: «Мы воевали (на стороне Украины – ред.) на Бахмутском направлении почти с начала полномасштабного вторжения рф. Штурмовые действия, военные действия, обращение с оружием – все это мы прошли на практике. Техника и оружие - российских добровольцев. Все это очень просто купить в военторгах», - рассказали УНН в пресс-службе легиона.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на территорию белгородской области вошли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». Целью операции в украинской разведке назвали создание полосы безопасности для защиты гражданских украинцев.

«События в белгородской области и других приграничных территориях — следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской россии против Украины. Так, ответственность за эти события взяли на себя граждане рф, а именно силы РДК и легиона „Свобода России“. Я думаю, что мы все только можем приветствовать решительные действия оппозиционно настроенных граждан россии, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом путина», - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют непосредственного отношения к событиям в белгородской области.

«У нас другие стратегические и сценарные заламы - мы сконцентрированы именно на программах деоккупации своих территорий. Но очевидно, что в россии стремительно нарастают внутренние протестные процессы - путинская элита теряет влияние, власть теряет сакральность, резко увеличивается количество эксцессов, государство превращает страну в закрытый лагерь. Понятно, что не все готовы с этим согласиться. Тем более, что путина перестают бояться. Поэтому, нет сомнений в том, что на территории россии уже активно действует внутреннее партизанское движение освобождения, состоящее из граждан самой рф. Рано или поздно это должно было произойти, потому что подобное давление диктатуры должно было найти сопротивление. И, кстати, это право граждан рф на самоопределение и свободу выбирать вектор развития.

Мы только внимательно наблюдаем за событиями, понимаем, что ждет россию уже завтра, настаиваем на том, что Украине нужна пограничная (со стороны россии) зона демилитаризации и стабильно даем отпор оккупанту на украинских территориях. Потенциально мы понимаем, что революционные процессы в рф являются абсолютно необратимыми и зависят исключительно от развития событий на поле боя. Чем лучше контратакуют ВСУ, тем больше подобных протестных событий будут организовывать сами россияне», - заявил УНН Михаил Подоляк.

Тем временем в самом белгороде и регионе панические настроения. Российские телеграмм-каналы публикуют видео с машинами и автобусами, выезжающими из приграничных населенных пунктов, в области с самого утра очень громко.

«С самого Грайворона люди едут самостоятельно, а в Белгороде все сидят в ах*е. Я сейчас на улице и вижу след от ракеты. Все в шоке. Эвакуация из самого белгорода не проводится», - рассказала УНН жительница Белгорода Анастасия (в целях безопасности имя спикера изменено).

Уже около 15:30 пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что путину доложили о событиях в белгородской области.

«минобороны, фсб и пограничная служба доложили президенту рф — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, — сказал представитель Кремля. — Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (так оккупанты называют украинский Бахмут – ред.)».

Напомним

Это не первый прорыв бойцов Интернационального легиона на территорию рф. 2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ тогда назвали эти заявления «дерзкой провокацией». Тогда ответственность за события в брянской области взял он Российский добровольческий корпус.

6 апреля 2023 года бойцы Российского добровольческого корпуса во второй раз проникли в брянскую область рф. Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск (село на территории рф – ред.).