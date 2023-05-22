Легион “Свобода России” о своих действиях в белгородской области, боевом опыте и оружии из военторга
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня с самого утра внимание приковано к событиям, разворачивающимся на территории рф, а именно к белгородской области, куда якобы “вторглись военнослужащие ВСУ”. Позднее ответственность за развернувшиеся события взяли на себя легион “Свобода России” и “Русский добровольческий корпус”. Что операцию проводят легион и РДК подтвердили и в Главному разведуправлении Минобороны Украины. УНН удалось пообщаться с пресс-службой легиона.
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“Сейчас на белгородщине происходит миротворческая операции гражданами РФ в составе Интернационального легиона. Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем — движемся к освобождению всей россии от путинского диктата и прекращении преступной войны”, — пояснили свою цель легионеры.
В пресс-службе пояснили, что прорыв на территорию РФ удалось осуществить “вооруженным путем и методом долгой подготовки и обретения реального боевого опыта”.
“Мы воевали на бахмутском направлении почти с самого начала полномасштабного вторжения. Штурмовые действия, военные действия, обращение с оружием — все это мы прошли на практике”, — уточнили в легионе.
Что касается вооружения и оснащения, то в пресс-службе отметили, что все это “очень просто купить в военторгах”.
“Наша цель: повалить режим путина и прекратить преступную войну против Украины. Гражданская война: нет. Потому что мы не воюем с мирными гражданами, мы боремся за мир и против диктата кремля”, — уточнили в легионе цель своих действий.
Детальнее читайте в материале УНН — “Все сидят в ах*е”: что происходит в Белгороде и приграничных населенных пунктах