Украинская разведка пытается убить путина и пригожина - руководитель ГУР

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"Путин говорит, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но больше он боится быть убитым своими", - сказал Сибицкий.

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Основатель ЧВК "вагнер" евген пригожин уже прокомментировал слова сибицкого.

“Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно, пригожина как одного из важных акторов этой войны необходимо ликвидировать. Это стопроцентная правда, поэтому они делают абсолютно правильные шаги”, – сообщил он.

Офциальная реакция кремля на озвученную позицию ГУР еще не была обнародована.

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