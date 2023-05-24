Украинская разведка пытается убить путина и пригожина - руководитель ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Российский диктатор путин и главарь “вагнера” пригожин “находятся на вершине списка” заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Сибицкий в интервью Die Welt, сообщает Bild, пишет УНН.
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"Путин говорит, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но больше он боится быть убитым своими", - сказал Сибицкий.
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Основатель ЧВК "вагнер" евген пригожин уже прокомментировал слова сибицкого.
“Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно, пригожина как одного из важных акторов этой войны необходимо ликвидировать. Это стопроцентная правда, поэтому они делают абсолютно правильные шаги”, – сообщил он.
Офциальная реакция кремля на озвученную позицию ГУР еще не была обнародована.
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