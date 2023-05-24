лукашенко прибув до москви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко сьогодні, 24 травня, прибув до москви. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку "Пул первого" в Telegram.
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"Лукашенко у москві. програма буде насиченою", - йдеться в повідомленні.
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лукашенко повідомив, що у середу в москві зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. За словами президента білорусі, він "мало вірить урядовим доповідям про практичну відсутність проблем" у відносинах між країнами, тому на зустрічі з путіним хоче їх обговорити. У ході візиту вони також обговорять "реалізацію союзних програм", розповів лукашенко.