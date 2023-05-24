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19:26 • 44451 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103159 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106752 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107004 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101351 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93994 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110043 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131285 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170766 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201912 просмотра

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Актуальное
лукашенко прибыл в москву

лукашенко прибыл в москву

Киев • УНН

 • 756871 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сегодня, 24 мая, прибыл в москву. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу "Пул первого" в Telegram.

Цитата

"Лукашенко в москве. программа будет насыщенной", - говорится в сообщении.

Дополнение

лукашенко сообщил, что в среду в москве встретится с российским диктатором владимиром путиным. По словам президента беларуси, он "мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем" в отношениях между странами, поэтому на встрече с путиным хочет их обсудить. В ходе визита они также обсудят "реализацию союзных программ", рассказал лукашенко.

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