лукашенко прибыл в москву

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"Лукашенко в москве. программа будет насыщенной", - говорится в сообщении.

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лукашенко сообщил, что в среду в москве встретится с российским диктатором владимиром путиным. По словам президента беларуси, он "мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем" в отношениях между странами, поэтому на встрече с путиным хочет их обсудить. В ходе визита они также обсудят "реализацию союзных программ", рассказал лукашенко.