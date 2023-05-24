лукашенко прибыл в москву
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сегодня, 24 мая, прибыл в москву. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу "Пул первого" в Telegram.
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"Лукашенко в москве. программа будет насыщенной", - говорится в сообщении.
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лукашенко сообщил, что в среду в москве встретится с российским диктатором владимиром путиным. По словам президента беларуси, он "мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем" в отношениях между странами, поэтому на встрече с путиным хочет их обсудить. В ходе визита они также обсудят "реализацию союзных программ", рассказал лукашенко.