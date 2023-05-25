ISW: кремль все еще пытается показать рф как страну с весомыми дипотношениями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Власти россии не покидают попыток представлять рф как государство, которое имеет важные дипломатические партнерские отношения. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
Российский диктатор владимир путин вчера, 24 мая, выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в москве. В очередной раз он шаблонно обвинил Запад в создании глобальной нестабильности, а также призвал страны Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.
кремль использует международные встречи и форумы с главами государств, чтобы сформировать представление о россии как о стране с прочными международными партнерскими отношениями, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции.
В частности, путин уже пытался обеспечить двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с россией в надуманном геополитическом конфликте с Западом, но успеха он не имел.
Российские власти скрыто оказывают давление на ряд стран, в том числе на Индию, угрожая аннулированием оборонных и энергетических соглашений, если они не помогут заблокировать и обойти санкции.
Дополнение
путин посетил Евразийский экономический форум в москве вместе с александром лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.
Диктатор рф встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. Во время встречи Додик демонстративно поддержал российский нарратив о войне в Украине, заявив, что россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" и что война – это столкновение с Западом.
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