ISW: кремль все еще пытается показать рф как страну с весомыми дипотношениями

Детали

Российский диктатор владимир путин вчера, 24 мая, выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в москве. В очередной раз он шаблонно обвинил Запад в создании глобальной нестабильности, а также призвал страны Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.

кремль использует международные встречи и форумы с главами государств, чтобы сформировать представление о россии как о стране с прочными международными партнерскими отношениями, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции.

В частности, путин уже пытался обеспечить двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с россией в надуманном геополитическом конфликте с Западом, но успеха он не имел.

Российские власти скрыто оказывают давление на ряд стран, в том числе на Индию, угрожая аннулированием оборонных и энергетических соглашений, если они не помогут заблокировать и обойти санкции.

Дополнение

путин посетил Евразийский экономический форум в москве вместе с александром лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.

Диктатор рф встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. Во время встречи Додик демонстративно поддержал российский нарратив о войне в Украине, заявив, что россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" и что война – это столкновение с Западом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская разведка пытается убить путина и пригожина - руководитель ГУР



