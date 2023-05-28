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ISW: перегруппировка "вагнера" в Бахмуте привела к снижению их наступательных возможностей

ISW: перегруппировка "вагнера" в Бахмуте привела к снижению их наступательных возможностей

Киев • УНН

 • 386064 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Перегруппировка ЧВК "вагнер" в Бахмуте привела к снижению наступательных возможностей россии в этом районе. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

Цитата

"Похоже, что наемники "группы вагнера" отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются.

Учитывая снижение наступательных возможностей россии вокруг Бахмута, заявления пригожина, скорее всего, соответствуют действительности", - отметили в Институте изучения войны.

Детали

Так, украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух боевых столкновений на Бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила такое сокращение перегруппировкой сил в этом районе.

Кроме того, 27 мая Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и в направлении Передтечино (15 км к юго-западу от Бахмута). Маляр также заявила, что украинские силы занимают доминирующие позиции на высотах к северу и югу от Бахмута.

Российские военкорры заявили, что украинские силы не ведут активных действий, направленных на восстановление позиций в самом Бахмуте, несмотря на возможное продолжение локализованных украинских контратак к северо-западу и юго-западу от города.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наемники "вагнера" отходят из города Бахмут и "перегруппировываются еще в трех местах". 

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по замене ЧВК "вагнер" в городе.

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