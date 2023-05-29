ISW: пригожин, ймовірно, нападає на путіна, бо не отримав “нагороду” за Бахмут

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Уїдливі коментарі ватажка ПВК “вагнер” на адресу російського диктатора можуть свідчити про те, що пригожин розчарований тим, що не отримав певної обіцяної компенсації за свою перемогу в битві за Бахмут.

Можливо, кремль навмисно диверсувало пригожина за кілька днів або тижнів до 9 травня, щоб не дати “вагнеру” захопити кілька кварталів у західному Бахмуті до Дня перемоги, як припускає пригожин. Можливо, путін навмисно проігнорував такі диверсійні зусилля армії рф, щоб уникнути виконання будь-яких обіцянок, які, на думку пригожина, дав йому диктатор.

Раніше ватажок “вагнера” заявляв, що якби йому дали 200 тис. чоловік, “вагнерівці” би ще більше просувався на передовій.

Інститут вивчення війни зазначає, що заява пригожина від 28 травня та його попередня поведінка можуть свідчити про те, що він передбачав розширення ПВК “вагнера” за рахунок звичайних збройних сил росії або заміну російських військових посадовцями, пов’язаними з “вагнером”.

Раніше ISW оцінювало, що путін малоймовірно задовольнить повністю радикальні вимоги пригожина.

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