ISW объяснил, почему путин пытается снизить значение атаки дронов на москву

Детали

Аналитики ISW пришли к выводу, что из-за значительной нехватки сил на “месть” Украине за атаку беспилотников на москву, путин пытается снизить значение этой атаки.

Одно из росСМИ утверждает, что беспилотники наносили удары преимущественно по целям вблизи резиденции путина в ново-огарево и других элитных районов московской области.

Напомним

Российский диктатор владимир путин цинично назвал утреннюю атаку беспилотников на Москву "провокацией на зеркальные действия", а работу ппо рф назвал удовлетворительной.