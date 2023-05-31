ISW объяснил, почему путин пытается снизить значение атаки дронов на москву
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин пытается преуменьшить значение атаки БПЛА на москву, чтобы скрыть нехватку сил на “ответ”, сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
Аналитики ISW пришли к выводу, что из-за значительной нехватки сил на “месть” Украине за атаку беспилотников на москву, путин пытается снизить значение этой атаки.
Одно из росСМИ утверждает, что беспилотники наносили удары преимущественно по целям вблизи резиденции путина в ново-огарево и других элитных районов московской области.
Напомним
Российский диктатор владимир путин цинично назвал утреннюю атаку беспилотников на Москву "провокацией на зеркальные действия", а работу ппо рф назвал удовлетворительной.