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ISW пояснив, чому путін намагається знизити значення атаки дронів на москву

ISW пояснив, чому путін намагається знизити значення атаки дронів на москву

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін намагається применшити значення атаки БПЛА на москву, аби приховати брак сил на “відповідь”, повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Деталі 

Аналітики ISW дійшли висновку, що через значний брак сил на “помсту” Україні за атаку безпілотників на москву, путін намагається знизити значення цієї атаки. 

Одне з росЗМІ стверджує, що безпілотники завдавали ударів переважно по цілям поблизу резиденції путіна в ново-огарьово та інших елітних районів московської області.

Нагадаємо 

Російський диктатор володимир путін цинічно назвав ранкову атаку безпілотників на Москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною.

Українські Національні Новини

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