ISW пояснив, чому путін намагається знизити значення атаки дронів на москву
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін намагається применшити значення атаки БПЛА на москву, аби приховати брак сил на “відповідь”, повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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Аналітики ISW дійшли висновку, що через значний брак сил на “помсту” Україні за атаку безпілотників на москву, путін намагається знизити значення цієї атаки.
Одне з росЗМІ стверджує, що безпілотники завдавали ударів переважно по цілям поблизу резиденції путіна в ново-огарьово та інших елітних районів московської області.
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін цинічно назвав ранкову атаку безпілотників на Москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною.