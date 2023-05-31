ISW пояснив, чому путін намагається знизити значення атаки дронів на москву

Деталі

Аналітики ISW дійшли висновку, що через значний брак сил на “помсту” Україні за атаку безпілотників на москву, путін намагається знизити значення цієї атаки.

Одне з росЗМІ стверджує, що безпілотники завдавали ударів переважно по цілям поблизу резиденції путіна в ново-огарьово та інших елітних районів московської області.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін цинічно назвав ранкову атаку безпілотників на Москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною.