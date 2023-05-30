Згадав про НАТО, мінські угоди і назвав роботу ппо рф задовільною: путін відреагував на ранкову атаку безпілотників на Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. російський диктатор володимир путін цинічно назвав ранкову атаку безпілотників на Москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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путін заявив, що ранкова атака дронів на москву - "провокація на дзеркальні дії, обачимо, що з цим робити".
За його словами, ппо рф спрацювала задовільно, штатно.
"Є над чим працювати. І ми знаємо, як зміцнити свою оборону", - сказав російський диктатор.
Крім того не змін путін не згадати про НАТО, мінські угоди та навіть Євромайдан, який він традиційно назвав "держпереворотом".
УНН зібрав низку тез, які пролунали з вуст російського диктатора:
— "Мета Заходу – не просто конфронтація з росією, а створення на території України "Антиросії";
— "НАТО - організація ворожа росії, створювалася для протистояння срср";
— "Наші супротивники відверто кажуть, що обманювали росію Мінськими угодами. Наразі дійшли до атак безпілотників. Ми знаємо, що із цим робити".
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Нагадаємо
За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування.