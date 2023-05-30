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Згадав про НАТО, мінські угоди і назвав роботу ппо рф задовільною: путін відреагував на ранкову атаку безпілотників на Москву

Згадав про НАТО, мінські угоди і назвав роботу ппо рф задовільною: путін відреагував на ранкову атаку безпілотників на Москву

Київ • УНН

 • 416149 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. російський диктатор володимир путін цинічно назвав ранкову атаку безпілотників на Москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін заявив, що ранкова атака дронів на москву - "провокація на дзеркальні дії, обачимо, що з цим робити".

За його словами, ппо рф спрацювала задовільно, штатно.

"Є над чим працювати. І ми знаємо, як зміцнити свою оборону", - сказав російський диктатор.

Крім того не змін путін не згадати про НАТО, мінські угоди та навіть Євромайдан, який він традиційно назвав "держпереворотом". 

УНН зібрав низку тез, які пролунали з вуст російського диктатора:

— "Мета Заходу – не просто конфронтація з росією, а створення на території України "Антиросії";

— "НАТО - організація ворожа росії, створювалася для протистояння срср";

— "Наші супротивники відверто кажуть, що обманювали росію Мінськими угодами. Наразі дійшли до атак безпілотників. Ми знаємо, що із цим робити".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відсутність паніки чи байдужість? Настрій москвичів після ранкової атаки безпілотниками

Нагадаємо

За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування.

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