Дрони над москвою: ск росії та міноборони рф вийшли з заявами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування фактів падіння БПЛА на будинки в москві, передає УНН.
Деталі
"Близько 25 БПЛА брали участь у ранковій атаці. За даними джерел, велику частину з них збили сили ППО в підмосков'ї, частина безпілотників зачепилися за дерева і дроти, оскільки летіли на надмалій висоті", - ідеться в повідомленні Baza.
Зазначається, що 3 безпілотники нібито врізалися в житлові будинки, один із цих БПЛА нібито "ніс вибухові пристрої, які не здетонували".
Тим часом у міноборони рф винуватять "київський режим". У міноборони росії заявляють, що нібито було задіяно "вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу". І що "всі безпілотники" "уражені".
"Три з них пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, втратили управління та відхилилися від намічених цілей", - ідеться у повідомленні. Окрім того, ще п'ять безпілотних літальних апаратів нібито було збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у підмосков'ї.
У слідкомі росії вже відзвітували про розслідування фактів падіння безпілотних літальних апаратів на будівлі в москві. Там також повідомляють, що внаслідок падіння безпілотних літальних апаратів у кількох будинках у москві є "незначні пошкодження". У ск рф стверджують, що низка безпілотних літальних апаратів була "збита силами російської ППО на підльоті до москви".
"За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби міста", - зазначають у ск росії.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що москва зазнала ймовірної атаки безпілотників, внаслідок якої було пошкоджено багатоповерхівку.