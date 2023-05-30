В москве заявляют о якобы атаке беспилотников - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. москва подверглась вероятной атаке беспилотников, в результате которой была повреждена многоэтажка, сообщает “ТАСС”, пишет УНН.
Датали
Причиной взрыва в жилом доме москве мог стать беспилотник, сообщают экстренные службы рф.
"Сейчас прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Подобные беспилотнику фрагменты обнаружены вокруг дома. Точно можно будет сказать после соответствующих экспертиз", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что при взрыве в квартирах на трех этажах нарушено остекление. "Предварительно пострадавших в результате происшествия нет", - добавил представитель экстренных служб.
Дополнение
Мэр Москвы Собянин заявил, что в нескольких домах "произошли незначительные повреждения".
"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства произошедшего. В настоящее время никто серьезно не пострадал", - говорит он.
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