В москве заявляют о якобы атаке беспилотников - росСМИ

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Причиной взрыва в жилом доме москве мог стать беспилотник, сообщают экстренные службы рф.

"Сейчас прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Подобные беспилотнику фрагменты обнаружены вокруг дома. Точно можно будет сказать после соответствующих экспертиз", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что при взрыве в квартирах на трех этажах нарушено остекление. "Предварительно пострадавших в результате происшествия нет", - добавил представитель экстренных служб.

Дополнение

Мэр Москвы Собянин заявил, что в нескольких домах "произошли незначительные повреждения".

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства произошедшего. В настоящее время никто серьезно не пострадал", - говорит он.

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