Кличко про обстріли столиці: Чому мешканці москви відпочивають, у той час як Київ зазнає ворожих атак

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"Хочу адресувати питання Залужному, якщо Київ росіяни щоденно можуть кошмарити, то чому мешканці Москви відпочивають у столиці Росії вже майже 1.5 року?", — запитав Кличко.

Нагадаємо

Київську область сьогодні зранку російські війська атакували балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер», 11 з 11 запущених ракет знищено.