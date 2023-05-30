Кличко про обстріли столиці: Чому мешканці москви відпочивають, у той час як Київ зазнає ворожих атак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Мер Києва Віталій Клично в ефірі новин задався питанням до Головнокомандувача ЗСУ чому так виходить, що українська столиця потерпає, а моска живе спокійно, пише УНН.
Цитата
"Хочу адресувати питання Залужному, якщо Київ росіяни щоденно можуть кошмарити, то чому мешканці Москви відпочивають у столиці Росії вже майже 1.5 року?", — запитав Кличко.
Нагадаємо
Київську область сьогодні зранку російські війська атакували балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер», 11 з 11 запущених ракет знищено.