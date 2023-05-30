Кличко об обстрелах столицы: Почему жители москвы отдыхают, в то время как Киев подвергается вражеским атакам

Цитата

"Хочу адресовать вопрос Залужному, если Киев россияне ежедневно могут кошмарить, то почему жители Москвы отдыхают в столице России уже почти 1.5 года?", — спросил Кличко.

Напомним

Киевскую область сегодня утром российские войска атаковали баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК «Искандер», 11 из 11 запущенных ракет уничтожены.