Кличко об обстрелах столицы: Почему жители москвы отдыхают, в то время как Киев подвергается вражеским атакам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире новостей задался вопросом к Главнокомандующему ВСУ почему так получается, что украинская столица страдает, а моска живет спокойно, пишет УНН.
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"Хочу адресовать вопрос Залужному, если Киев россияне ежедневно могут кошмарить, то почему жители Москвы отдыхают в столице России уже почти 1.5 года?", — спросил Кличко.
Напомним
Киевскую область сегодня утром российские войска атаковали баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК «Искандер», 11 из 11 запущенных ракет уничтожены.