У москві заявляють про нібито атаку безпілотників - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. москва зазнала ймовірної атаки безпілотників, внаслідок якої було пошкоджено багатоповерхівку, повідомляє “ТАСС”, пише УНН.
Даталі
Причиною вибуху у житловому будинку москві міг стати безпілотник, повідомляють екстрені служби рф.
"Наразі опрацьовуються кілька версій причини вибуху, у тому числі варіант, що до багатоповерхового житлового будинку врізався безпілотний літальний апарат. Подібні до безпілотника фрагменти виявлено навколо будинку. Точно можна буде сказати після відповідних експертиз", - сказав співрозмовник агентства.
Він також додав, що під час вибуху у квартирах на трьох поверхах порушено скління. "Попередньо постраждалих в результаті події немає", - додав представник екстрених служб.
Доповнення
Мер Москви Собянін заявив, що у кількох будинках "сталися незначні пошкодження".
"Всі екстрені служби міста знаходяться на місцях пригод. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На цей момент ніхто серйозно не постраждав", - каже він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко про обстріли столиці: Чому мешканці москви відпочивають, у той час як Київ зазнає ворожих атак