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Дроны над москвой: ск россии и минобороны рф вышли с заявлениями

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Между тем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование фактов падения БПЛА на дома в москве, передает УНН.

Детали

"Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке. По данным источников, большую часть из них сбили силы ПВО в подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте", - говорится в сообщении Baza.

Отмечается, что 3 беспилотника якобы врезались в жилые дома, один из этих БПЛА якобы "нес взрывные устройства, которые не сдетонировали".

Тем временем в минобороны рф винят "киевский режим". В минобороны россии заявляют, что якобы было задействовано "восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". И что "все беспилотники" "поражены".

"Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", - говорится в сообщении. Кроме того, еще пять беспилотных летательных аппаратов якобы были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в подмосковье.

В следкоме россии уже отчитались о расследовании фактов падения беспилотных летательных аппаратов на здания в москве. Там также сообщают, что в результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких домах в москве есть "незначительные повреждения". В ск рф утверждают, что ряд беспилотных летательных аппаратов был "сбит силами российской ПВО на подлете к москве".

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города", - отмечают в ск россии.

Дополнение

Ранее сообщалось, что москва подверглась вероятной атаке беспилотников, в результате которой была повреждена многоэтажка.

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