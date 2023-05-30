Дроны над москвой: ск россии и минобороны рф вышли с заявлениями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Между тем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование фактов падения БПЛА на дома в москве, передает УНН.
Детали
"Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке. По данным источников, большую часть из них сбили силы ПВО в подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте", - говорится в сообщении Baza.
Отмечается, что 3 беспилотника якобы врезались в жилые дома, один из этих БПЛА якобы "нес взрывные устройства, которые не сдетонировали".
Тем временем в минобороны рф винят "киевский режим". В минобороны россии заявляют, что якобы было задействовано "восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". И что "все беспилотники" "поражены".
"Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", - говорится в сообщении. Кроме того, еще пять беспилотных летательных аппаратов якобы были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в подмосковье.
В следкоме россии уже отчитались о расследовании фактов падения беспилотных летательных аппаратов на здания в москве. Там также сообщают, что в результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких домах в москве есть "незначительные повреждения". В ск рф утверждают, что ряд беспилотных летательных аппаратов был "сбит силами российской ПВО на подлете к москве".
"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города", - отмечают в ск россии.
Дополнение
Ранее сообщалось, что москва подверглась вероятной атаке беспилотников, в результате которой была повреждена многоэтажка.