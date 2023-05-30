Вспомнил о НАТО, минских соглашениях и назвал работу ппо рф удовлетворительной: путин отреагировал на утреннюю атаку беспилотников на Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. российский диктатор владимир путин цинично назвал утреннюю атаку беспилотников на Москву "провокацией на зеркальные действия", а работу ппо рф назвал удовлетворительной, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин заявил, что утренняя атака дронов на москву - "провокация на зеркальные действия, увидим, что с этим делать".
По его словам, ппо рф сработала удовлетворительно, штатно.
"Есть над чем работать. И мы знаем, как укрепить свою оборону", - сказал российский диктатор.
Кроме того не смог путин не упомянуть о НАТО, минских соглашениях и даже Евромайдане, который он традиционно назвал "госпереворотом".
УНН собрал ряд тезисов, прозвучавших из уст российского диктатора:
— "Цель Запада – не просто конфронтация с россией, а создание на территории Украины "Антироссии";
— "НАТО - организация враждебная россии, создавалась для противостояния ссср";
— "Наши противники откровенно говорят, что обманывали россию Минскими соглашениями. Сейчас дошли до атак беспилотников. Мы знаем, что с этим делать".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отсутствие паники или равнодушие? Настроение москвичей после утренней атаки беспилотниками
Напомним
По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Между тем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование.