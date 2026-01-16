$43.180.08
Историю ГДР планируют исключить из обязательной программы школ Берлина

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

В Берлине планируют изменить школьную программу по истории, сделав изучение истории ГДР факультативным курсом для старшеклассников. Это решение вызвало протесты у учителей и исторических фондов.

Историю ГДР планируют исключить из обязательной программы школ Берлина

В Берлине планируют изменить школьную программу по истории: из обязательного курса для старшеклассников хотят исключить изучение истории ГДР, сделав его факультативным. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Столичный сенатор (министр) по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш приняла решение изменить курс истории в старших классах гимназий. Количество обязательных тем по истории планируют сократить с четырех до двух. В программе останутся революции и национал-социализм, тогда как история ГДР и культура памяти станут факультативными.

Против этого решения уже запущено открытое обращение. К нему присоединились ассоциация учителей истории, фонд жертв коммунистического режима и фонд переосмысления диктатуры марксистско-ленинской Социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР. В департаменте образования Сената Берлина заявили rbb, что получили это обращение и рассмотрят возможность корректировки решения.

Берлин несет особую историческую ответственность. Ни один другой немецкий город не связан настолько тесно с двумя диктатурами ХХ века: с нацистским режимом и с коммунистической диктатурой, а также с многолетним разделом города

- говорится в обращении.

