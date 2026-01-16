Історію НДР планують вилучити з обов’язкової програми шкіл Берліна

$43.180.08
13:20 • 3736 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 18428 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 17607 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 18209 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 18968 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 20661 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 29018 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 33336 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26217 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36423 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 28808 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 26286 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 29325 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 20961 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 16301 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 37409 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 69399 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 87404 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 96588 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 79939 перегляди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Петр Павел
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Чехія
Львівська область
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 10127 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 19984 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 31948 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 53038 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 86552 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Свіфт

Історію НДР планують вилучити з обов’язкової програми шкіл Берліна

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Берліні планують змінити шкільну програму з історії, зробивши вивчення історії НДР факультативним курсом для старшокласників. Це рішення викликало протести у вчителів та історичних фондів.

Історію НДР планують вилучити з обов’язкової програми шкіл Берліна

У Берліні планують змінити шкільну програму з історії: з обов’язкового курсу для старшокласників хочуть вилучити вивчення історії НДР, зробивши його факультативним. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Столична сенаторка (міністерка) з питань освіти Катаріна Ґюнтер-Вюнш ухвалила рішення змінити курс історії у старших класах гімназій. Кількість обов’язкових тем з історії планують скоротити з чотирьох до двох. У програмі залишаться революції та націонал-соціалізм, тоді як історія НДР і культура пам’яті стануть факультативними.

Проти цього рішення вже запущено відкрите звернення. До нього приєдналися асоціація вчителів історії, фонд жертв комуністичного режиму та фонд переосмислення диктатури марксистсько-ленінської Соціалістичної єдиної партії Німеччини, яка правила в НДР. У департаменті освіти Сенату Берліна заявили rbb, що отримали це звернення та розглянуть можливість коригування рішення.

Берлін несе особливу історичну відповідальність. Жодне інше німецьке місто не пов’язане настільки тісно з двома диктатурами ХХ століття: з нацистським режимом і з комуністичною диктатурою, а також із багаторічним поділом міста

- йдеться у зверненні.

Бундесвер звільнив дев’ятьох десантників після скандалу з наркотиками та сексуальними домаганнями14.01.26, 17:21 • 4570 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Німеччина
Берлін