Історію НДР планують вилучити з обов’язкової програми шкіл Берліна

У Берліні планують змінити шкільну програму з історії: з обов’язкового курсу для старшокласників хочуть вилучити вивчення історії НДР, зробивши його факультативним. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Столична сенаторка (міністерка) з питань освіти Катаріна Ґюнтер-Вюнш ухвалила рішення змінити курс історії у старших класах гімназій. Кількість обов’язкових тем з історії планують скоротити з чотирьох до двох. У програмі залишаться революції та націонал-соціалізм, тоді як історія НДР і культура пам’яті стануть факультативними.

Проти цього рішення вже запущено відкрите звернення. До нього приєдналися асоціація вчителів історії, фонд жертв комуністичного режиму та фонд переосмислення диктатури марксистсько-ленінської Соціалістичної єдиної партії Німеччини, яка правила в НДР. У департаменті освіти Сенату Берліна заявили rbb, що отримали це звернення та розглянуть можливість коригування рішення.

Берлін несе особливу історичну відповідальність. Жодне інше німецьке місто не пов’язане настільки тісно з двома диктатурами ХХ століття: з нацистським режимом і з комуністичною диктатурою, а також із багаторічним поділом міста