"История рассудит" - Зеленский уклонился от ответа на вопрос, кто является лучшим президентом США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отказался напрямую сравнивать Дональда Трампа и Джо Байдена, отметив, что история определит лучшего. Он назвал Трампа сильным лидером, а лучшим президентом США — Линкольна.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос, кто является лучшим президентом США — Дональд Трамп или Джо Байден, отметив, что история определит. Об этом Зеленский сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
Лумер спросила у Зеленского, кто, по его мнению, лучше: Дональд Трамп или Джо Байден?
"Знаете, лучший президент — это, прежде всего, президент вашей страны. Но сегодня это Трамп", — сказал Зеленский.
Он отметил, что история ответит, кто был лучше, добавив, что лучшим в США был Линкольн.
"Конечно, ответ даст история. Иногда мы живем и не знаем. Иногда мы ставим памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не такой уж и замечательный человек. Так что это действительно, я думаю, что неправильно оценивать так. Трамп — сильный лидер. Лучший он или нет — история ответит", — добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.