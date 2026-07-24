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"История рассудит" - Зеленский уклонился от ответа на вопрос, кто является лучшим президентом США

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отказался напрямую сравнивать Дональда Трампа и Джо Байдена, отметив, что история определит лучшего. Он назвал Трампа сильным лидером, а лучшим президентом США — Линкольна.

"История рассудит" - Зеленский уклонился от ответа на вопрос, кто является лучшим президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос, кто является лучшим президентом США — Дональд Трамп или Джо Байден, отметив, что история определит. Об этом Зеленский сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.

Детали 

Лумер спросила у Зеленского, кто, по его мнению, лучше: Дональд Трамп или Джо Байден?

"Знаете, лучший президент —  это, прежде всего, президент вашей страны. Но сегодня это Трамп", — сказал Зеленский.

Он отметил, что история ответит, кто был лучше, добавив, что лучшим в США был Линкольн. 

"Конечно, ответ даст история. Иногда мы живем и не знаем. Иногда мы ставим памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не такой уж и замечательный человек. Так что это действительно, я думаю, что неправильно оценивать так. Трамп — сильный лидер. Лучший он или нет — история ответит", — добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 

Павел Башинский

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