Исследователя OpenAI нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско
Киев • УНН
26-летний Сучир Баладжи, который недавно покинул OpenAI из-за беспокойства по поводу авторских прав, найден мертвым в своей квартире. Полиция подтвердила факт самоубийства, родственники были уведомлены.
26-летний бывший исследователь OpenAI Сучир Баладжи был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Баладжи покинул OpenAI в начале этого года и публично выразил обеспокоенность, что компания якобы нарушила закон США об авторском праве при разработке своего популярного чат-бота ChatGPT.
«Способ смерти был определен как самоубийство», - сообщил изданию в электронном письме Дэвид Серрано Сьюэлл, исполнительный директор Управления главного медицинского эксперта Сан-Франциско. Он сказал, что ближайшие родственники Баладжи были уведомлены.
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Департамент полиции Сан-Франциско сообщил в электронном письме, что днем 26 ноября офицеров вызвали в квартиру на улице Бьюкенен, чтобы провести «проверку благосостояния». Они нашли умершего взрослого мужчину и не обнаружили никаких признаков нечестной игры во время своего первоначального расследования, сообщили в департаменте.
Новость о смерти Баладжи впервые сообщила газета San Jose Mercury News . Член семьи, с которым связалась газета, попросил приватности.
Дополнение
В октябре The New York Times опубликовала историю о беспокойстве Баладжи.
«Если вы верите в то, во что я верю, вам нужно просто покинуть компанию», - сказал Баладжи газете. Как сообщается, он считал, что ChatGPT и другие чат-боты, подобные ему, разрушат коммерческую жизнеспособность людей и организаций, которые создали цифровые данные и контент, которые сейчас широко используются для обучения систем ИИ.
Представитель OpenAI подтвердил смерть Баладжи.
Мы опустошены, узнав об этой невероятно печальной новости сегодня, и наши сердца с близкими Сучира в это трудное время,
В настоящее время OpenAI участвует в судебных спорах с рядом издателей, авторов и художников о возможном использовании материалов, защищенных авторским правом, для учебных данных ИИ. Иск , поданный новостными изданиями в декабре прошлого года, направлен на привлечение OpenAI и основного спонсора Microsoft к ответственности за миллиарды долларов убытков.
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