Исследователя OpenAI нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 60655 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 108976 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 113331 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 119261 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 136271 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 126454 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 158934 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150169 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155655 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163777 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
песков отказался комментировать потери северокорейских военных на Курщине

песков отказался комментировать потери северокорейских военных на Курщине

 • 31796 просмотра
Сийярто снова "спас" патриарха рпц кирилла от санкций ЕС

Сийярто снова "спас" патриарха рпц кирилла от санкций ЕС

 • 34902 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 46233 просмотра
рекордные потери рф: ВСУ уничтожили наибольшее количество автотехники с начала полномасштабного вторжения

рекордные потери рф: ВСУ уничтожили наибольшее количество автотехники с начала полномасштабного вторжения

 • 23399 просмотра
Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

17:26 • 20226 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 123655 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 136271 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 146753 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 151010 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 154115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 46233 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 101426 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 79035 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 105743 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 102752 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Исследователя OpenAI нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско

Исследователя OpenAI нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско

Киев  •  УНН

 • 83 просмотра

Read in English

26-летний Сучир Баладжи, который недавно покинул OpenAI из-за беспокойства по поводу авторских прав, найден мертвым в своей квартире. Полиция подтвердила факт самоубийства, родственники были уведомлены.

26-летний бывший исследователь OpenAI Сучир Баладжи был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Баладжи покинул OpenAI в начале этого года и публично выразил обеспокоенность, что компания якобы нарушила закон США об авторском праве при разработке своего популярного чат-бота ChatGPT.

«Способ смерти был определен как самоубийство», - сообщил изданию в электронном письме Дэвид Серрано Сьюэлл, исполнительный директор Управления главного медицинского эксперта Сан-Франциско. Он сказал, что ближайшие родственники Баладжи были уведомлены.

Meta требует заблокировать переход OpenAI из некоммерческой в коммерческую компанию14 дек. 2024, 03:28 • 18328 просмотров

Департамент полиции Сан-Франциско сообщил в электронном письме, что днем 26 ноября офицеров вызвали в квартиру на улице Бьюкенен, чтобы провести «проверку благосостояния». Они нашли умершего взрослого мужчину и не обнаружили никаких признаков нечестной игры во время своего первоначального расследования, сообщили в департаменте.

Новость о смерти Баладжи впервые сообщила газета San Jose Mercury News . Член семьи, с которым связалась газета, попросил приватности.

Дополнение

В октябре The New York Times опубликовала историю о беспокойстве Баладжи.

«Если вы верите в то, во что я верю, вам нужно просто покинуть компанию», - сказал Баладжи газете. Как сообщается, он считал, что ChatGPT и другие чат-боты, подобные ему, разрушат коммерческую жизнеспособность людей и организаций, которые создали цифровые данные и контент, которые сейчас широко используются для обучения систем ИИ.

Представитель OpenAI подтвердил смерть Баладжи.

Мы опустошены, узнав об этой невероятно печальной новости сегодня, и наши сердца с близкими Сучира в это трудное время,

- сказал пресс-секретарь в электронном письме.

В настоящее время OpenAI участвует в судебных спорах с рядом издателей, авторов и художников о возможном использовании материалов, защищенных авторским правом, для учебных данных ИИ. Иск , поданный новостными изданиями в декабре прошлого года, направлен на привлечение OpenAI и основного спонсора  Microsoft к ответственности за миллиарды долларов убытков.

Глава OpenAI Альтман присоединился к пожертвованиям в $1 млн на инаугурацию Трампа14 дек. 2024, 12:19 • 18346 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
san-frantsyskoСан-Франциско
microsoftМайкрософт