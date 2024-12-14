Meta требует заблокировать переход OpenAI из некоммерческой в коммерческую компанию

Meta выступила с официальной просьбой к генеральному прокурору Калифорнии Роба Бонти заблокировать OpenAI с некоммерческой организации на коммерческую компанию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Meta считает, что подобный шаг может создать прецедент, который позволит стартапам получать выгоды от некоммерческого статуса, пока они не станут прибыльными.

Компания также предостерегает, что новая модель OpenAI может привести к злоупотреблениям в сфере инвестиций, в частности к использованию налоговых льгот, предоставленных правительством, для получения значительных прибылей.

Впрочем официального ответа от офиса прокурора Калифорнии пока нет.

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