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Meta требует заблокировать переход OpenAI из некоммерческой в коммерческую компанию

Meta требует заблокировать переход OpenAI из некоммерческой в коммерческую компанию

Киев  •  УНН

 • 3522 просмотра

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Meta обратилась к генпрокурору Калифорнии с просьбой заблокировать изменение статуса OpenAI. Компания считает, что это создаст опасный прецедент для злоупотреблений налоговыми льготами.

Meta выступила с официальной просьбой к генеральному прокурору Калифорнии Роба Бонти заблокировать OpenAI с некоммерческой организации на коммерческую компанию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Meta считает, что подобный шаг может создать прецедент, который позволит стартапам получать выгоды от некоммерческого статуса, пока они не станут прибыльными.

Компания также предостерегает, что новая модель OpenAI может привести к злоупотреблениям в сфере инвестиций, в частности к использованию налоговых льгот, предоставленных правительством, для получения значительных прибылей. 

Впрочем официального ответа от офиса прокурора Калифорнии пока нет.

OpenAI сообщает о серьезном сбое в работе сервисов, ChatGPT не работает12 дек. 2024, 03:47 • 19735 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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