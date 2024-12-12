OpenAI сообщает о серьезном сбое в работе сервисов, ChatGPT не работает

Популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT перестал работать из-за глобального сбоя. Об этом сообщает компания-разработчик ОрепаІ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что около 2 часов ночи 12 декабря пользователи со всего мира начали жаловаться на сбой в работе сервиса ChatGPT и Sora. Позже компания опубликовала сообщение подтвердив проблему.

ChatGPT, Sora и API не работают. Мы определили проблему и внедряем исправления. Мы работаем так быстро, как только можем, чтобы вернуть сервис в нормальное состояние, - говорится в сообщении.

Позже в компании сообщили, что трафик API и ChatGPT частично восстановлен.

Напомним

В ноябре этого года более 18 тысяч пользователей в США сообщили о проблемах с ChatGPT за последние сутки. Сбои также зафиксированы в Великобритании, Германии и Канаде, большинство жалоб касается работы самого сервиса.