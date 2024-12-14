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Глава OpenAI Альтман присоединился к пожертвованиям в $1 млн на инаугурацию Трампа

Глава OpenAI Альтман присоединился к пожертвованиям в $1 млн на инаугурацию Трампа

Киев  •  УНН

 • 6778 просмотра

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Сэм Альтман из OpenAI объявил о пожертвовании $1 млн на инаугурационный фонд Трампа. Вслед за ним Amazon и Meta также пообещали внести по $1 млн, несмотря на предыдущие конфликты с Трампом.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил поддержку Дональду Трампу, пообещав пожертвовать 1 миллион долларов на инаугурационный фонд новоизбранного президента США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Представитель OpenAI сообщил, что Альтман сделает личное пожертвование на сумму 1 миллион долларов в пользу Трампа. Альтман отметил, что "президент Трамп поведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я с нетерпением жду возможности поддержать его усилия для того, чтобы Америка оставалась впереди".

Это решение Альтмана произошло на фоне его длительной юридической борьбы с другим техническим миллиардером, Илоном Маском, который стал горячим сторонником Трампа и крупным донором в начале этого года. Маск в 2015 году вместе с Альтманом и другими основал OpenAI, но покинул компанию в 2018 году.

Альтман ранее предупреждал, что Маск использует свою новую "политическую власть", чтобы "вредить" своим конкурентам и обогащаться, что, по словам Альтмана, "будет глубоко антиамериканским".

Во время новостей о пожертвовании Альтмана две крупные технические компании (Amazon и Meta) также объявили, что сделают взнос в инаугурационный фонд Трампа

Интересно, что ранее отношения между Трампом и Марком Цукербергом, основателем Meta, были довольно напряженными. После того как Трампа заблокировали на Facebook после штурма Капитолия 6 января 2021 года, Трамп неоднократно обвинял Facebook в "цензуре" и даже угрожал посадить Цукерберга в тюрьму.

Илон Маск, в свою очередь, неоднократно выражал свою поддержку Трампу, став одним из крупнейших доноров.

Трамп также критиковал Amazon за использование налоговых преимуществ, а также за уничтожение конкуренции из-за низкой налоговой ставки. Еще одной проблемой были отношения Трампа с The Washington Post, которую контролирует Джеф Безос. Трамп неоднократно обвинял газету в предвзятости против него и ее критике его администрации. Кроме того, Трамп выражал свое недовольство тем, что Безос, будучи миллиардером, владеет мощной медиа-сетью, что, по словам Трампа, дает ему чрезмерное влияние на общественное мнение.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политикаТехнологии
mark-tsukerbergМарк Цукерберг
openaiOpenAI
the-washington-postВашингтон Пост
dzheff-bezosДжефф Безос
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
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