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Испанский телеканал RTVE просит пересмотреть систему телеголосования и жюри на Евровидении

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Испанский телеканал RTVE требует проверить телеголосование, провести аудит и пересмотреть систему жюри Евровидения. Они обеспокоены влиянием войны на результаты конкурса.

Испанский телеканал RTVE просит пересмотреть систему телеголосования и жюри на Евровидении

RTVE хочет провести дебаты "о влиянии" тех, кто голосует из дома, в частности "отфильтровать" систему голосования на предмет наличия ботов.

Передает УНН со ссылкой на Radiotelevisión Española и 20minutos.

RTVE (государственное телевидение Испании) обратилось с рядом требований после завершения конкурса Евровидение-2025. Испанский телерадиовещатель призвал проверить результаты телеголосования по поводу адекватности системы телеголосования.

Также в RTVE считают необходимым провести аудит голосования зрителей. Компания обратилась с официальным письмом в Европейский вещательный союз (EBU).

Детали

В письме, направленном RTVE в Европейский вещательный союз (EBU), который организует песенный конкурс Евровидение, содержится требование принять ряд мер. Среди них:

  • «полный пересмотр» системы голосования жюри;
    • проверка и качественное преобразование системы телеголосования;
      • независимый аудит результатов недавнего конкурса.

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        RTVE считает, что на результат телеголосования повлияли текущие сценарии войны, что подрывает культурный характер конкурса. И отмечает, что в полуфинале страны, участвующие в конфликте, Израиль и Украина, обе победили в публичном голосовании.

        Конкурс должен оставаться пространством для культурного самовыражения. Обеспечение его независимости от любого вмешательства является ключом к поддержанию его институционального доверия и общественного доверия

        - заявил президент Корпорации Хосе Пабло Лопес, согласно письму, опубликованному RTVE на его веб-сайте.

        Справка

        Инициатива была объявлена RTVE в сообщении на платформе X после того, как представительница Испании Мелоди заняла предпоследнее место, а Израиль победил в телеголосовании, несмотря на скромную оценку - всего 60 баллов - от экспертного жюри конкурса.

        Ранее несколько делегаций, включая Испанию, выразили свою "большую обеспокоенность относительно участия Израиля, прозрачности, легитимности и воспринимаемой целостности действующей избирательной системы".

        Напомним

        Премьер-министр Испании Педро Санчес требовал исключения Израиля из Евровидения из-за войны в Газе, как это было сделано с россией после вторжения в Украину.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        КультураНовости Мира
        Педро Санчес
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