Іспанський телеканал RTVE просить переглянути систему телеголосування та журі на Євробаченні

RTVE хоче провести дебати "про вплив" тих, хто голосує з дому, зокрема "профільтрувати" систему голосування на предмет наявності ботів.

Передає УНН із посиланням на Radiotelevisión Española та 20minutos.

RTVE (державне телебачення Іспанії) звернулася із низкою вимог після завершення конкурсу Євробачення-2025. Іспанський телерадіомовник закликав перевірити результати телеголосування з приводу адекватності системи телеголосування.

Також у RTVE вважають за необхідне провести аудит голосування глядачів. Компанія звернулась з офіційним листом до Європейської мовної спілки (EBU).

У листі, надісланому RTVE до Європейського мовного союзу (EBU), який організовує пісенний конкурс Євробачення, міститься вимога вжити низки заходів. Серед них:

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

RTVE вважає, що на результат телеголосування вплинули поточні сценарії війни, що підриває культурний характер конкурсу. І зазначає, що у півфіналі країни, які беруть участь у конфлікті, Ізраїль та Україна, обидві перемогли в публічному голосуванні.

Конкурс має залишатися простором для культурного самовираження. Забезпечення його незалежності від будь-якого втручання є ключем до підтримки його інституційної довіри та суспільної довіри