Іспанський телеканал RTVE просить переглянути систему телеголосування та журі на Євробаченні
Київ • УНН
Іспанський телеканал RTVE вимагає перевірити телеголосування, провести аудит і переглянути систему журі Євробачення. Вони стурбовані впливом війни на результати конкурсу.
RTVE хоче провести дебати "про вплив" тих, хто голосує з дому, зокрема "профільтрувати" систему голосування на предмет наявності ботів.
Передає УНН із посиланням на Radiotelevisión Española та 20minutos.
RTVE (державне телебачення Іспанії) звернулася із низкою вимог після завершення конкурсу Євробачення-2025. Іспанський телерадіомовник закликав перевірити результати телеголосування з приводу адекватності системи телеголосування.
Також у RTVE вважають за необхідне провести аудит голосування глядачів. Компанія звернулась з офіційним листом до Європейської мовної спілки (EBU).
Деталі
У листі, надісланому RTVE до Європейського мовного союзу (EBU), який організовує пісенний конкурс Євробачення, міститься вимога вжити низки заходів. Серед них:
- «повний перегляд» системи голосування журі;
- перевірка та якісне перетворення системи телеголосування;
- незалежний аудит результатів нещодавнього конкурсу.
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RTVE вважає, що на результат телеголосування вплинули поточні сценарії війни, що підриває культурний характер конкурсу. І зазначає, що у півфіналі країни, які беруть участь у конфлікті, Ізраїль та Україна, обидві перемогли в публічному голосуванні.
Конкурс має залишатися простором для культурного самовираження. Забезпечення його незалежності від будь-якого втручання є ключем до підтримки його інституційної довіри та суспільної довіри
Довідка
Ініціатива була оголошена RTVE у повідомленні на платформі X після того, як представниця Іспанії Мелоді посіла передостаннє місце, а Ізраїль переміг у телеголосуванні, незважаючи на скромну оцінку - лише 60 балів - від експертного журі конкурсу.
Раніше кілька делегацій, включаючи Іспанію, висловили свою "велику стурбованість щодо участі Ізраїлю, прозорості, легітимності та сприйнятої цілісності чинної виборчої системи".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вимагав виключення Ізраїлю з Євробачення через війну у Газі, як це було зроблено з росією після вторгнення в Україну.