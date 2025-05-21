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The Guardian

Іспанський телеканал RTVE просить переглянути систему телеголосування та журі на Євробаченні

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Іспанський телеканал RTVE вимагає перевірити телеголосування, провести аудит і переглянути систему журі Євробачення. Вони стурбовані впливом війни на результати конкурсу.

Іспанський телеканал RTVE просить переглянути систему телеголосування та журі на Євробаченні

RTVE хоче провести дебати "про вплив" тих, хто голосує з дому, зокрема "профільтрувати" систему голосування на предмет наявності ботів.

Передає УНН із посиланням на Radiotelevisión Española та 20minutos.

RTVE (державне телебачення Іспанії) звернулася із низкою вимог після завершення конкурсу Євробачення-2025. Іспанський телерадіомовник закликав перевірити результати телеголосування з приводу адекватності системи телеголосування.

Також у RTVE вважають за необхідне провести аудит голосування глядачів. Компанія звернулась з офіційним листом до Європейської мовної спілки (EBU).

Деталі

У листі, надісланому RTVE до Європейського мовного союзу (EBU), який організовує пісенний конкурс Євробачення, міститься вимога вжити низки заходів. Серед них:

  • «повний перегляд» системи голосування журі;
    • перевірка та якісне перетворення системи телеголосування;
      • незалежний аудит результатів нещодавнього конкурсу.

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        RTVE вважає, що на результат телеголосування вплинули поточні сценарії війни, що підриває культурний характер конкурсу. І зазначає, що у півфіналі країни, які беруть участь у конфлікті, Ізраїль та Україна, обидві перемогли в публічному голосуванні.

        Конкурс має залишатися простором для культурного самовираження. Забезпечення його незалежності від будь-якого втручання є ключем до підтримки його інституційної довіри та суспільної довіри

        - заявив президент Корпорації Хосе Пабло Лопес, згідно з листом, опублікованим RTVE на його вебсайті.

        Довідка

        Ініціатива була оголошена RTVE у повідомленні на платформі X після того, як представниця Іспанії Мелоді посіла передостаннє місце, а Ізраїль переміг у телеголосуванні, незважаючи на скромну оцінку - лише 60 балів - від експертного журі конкурсу.

        Раніше кілька делегацій, включаючи Іспанію, висловили свою "велику стурбованість щодо участі Ізраїлю, прозорості, легітимності та сприйнятої цілісності чинної виборчої системи".

        Нагадаємо

        Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вимагав виключення Ізраїлю з Євробачення через війну у Газі, як це було зроблено з росією після вторгнення в Україну.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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