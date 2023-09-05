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Испания: шторм унес жизни по меньшей мере 5 человек

Испания: шторм унес жизни по меньшей мере 5 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Шторм, который накрыл Испанию в выходные, унес жизни по меньшей мере пяти человек. Многие дома, дороги и парки были затоплены. В Мадриде пострадала железная дорога, власти региона намерены обратиться к правительству с просьбой объявить зону бедствия в пострадавших муниципалитетах, сообщает DPA, передает УНН.

Детали

В выходные в Испании прошел сильный шторм, который вызвал сильные осадки, бурные ветры, молнии и град. Шторм нанес значительный ущерб в Мадриде и Толедо, двух крупнейших городах страны.

В результате шторма погибли по меньшей мере пять человек, трое из которых были найдены мертвыми в понедельник. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Одна из жертв умерла в автомобиле, который снесло водами реки Альберче. Другая жертва была найдена мертвой в гаражном лифте. Третья жертва - 50-летний мужчина, тело которого достали из ручья.

Также известно, что двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли после того, как утонули в бурной воде, пытаясь подняться в ущелье на северо-востоке Испании.

Отмечается, что многие дороги, улицы и парки были закрыты, а бесчисленное количество домов и гаражей были затоплены водой и грязью. На улицы упали части фасадов и черепицы, вырваны с корнями деревья.

Также в каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье было зафиксировано в общей сложности 215 мм осадков.

Скоростное железнодорожное движение между Мадридом и южным регионом Андалусии возобновилось после ремонта, который понадобился из-за повреждений от шторма.

В настоящее время власти Мадрида и Кастилия-Ла-Манчи намерены обратиться к правительству Испании с просьбой объявить зону бедствия в пострадавших муниципалитетах.

Напомним

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли и еще трое пропали без вести в понедельник после сильных дождей, которые вызвали внезапное наводнение в центральной Испании. 

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