Іспанія: шторм забрав життя щонайменше 5 людей

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У вихідні в Іспанії пройшов сильний шторм, який спричинив сильні опади, бурхливі вітри, блискавки та град. Шторм завдав значних збитків у Мадриді та Толедо, двох найбільших містах країни.

У результаті шторму загинули щонайменше п'ять осіб, троє з яких були знайдені мертвими у понеділок. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Одна з жертв померла в автомобілі, який знесло водами річки Альберче. Інша жертва була знайдена мертвою в гаражному ліфті. Третя жертва - 50-річний чоловік, тіло якого дістали зі струмка.

Також відомо, що двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули після того, як потонули в бурхливій воді, намагаючись піднятися в ущелині на північному сході Іспанії.

Зазначається, що багато доріг, вулиць і парків були закриті, а незліченна кількість будинків і гаражів були затоплені водою і брудом. На вулиці впали частини фасадів і черепиці, вирвано з корінням дерева.

Також у каталонському муніципалітеті Альканар у неділю було зафіксовано загалом 215 мм опадів.

Швидкісний залізничний рух між Мадридом і південним регіоном Андалусії відновився після ремонту, який знадобився через пошкодження від шторму.

Наразі влада Мадриду і Кастилія-Ла-Манчі має намір звернутися до уряду Іспанії з проханням оголосити зону лиха в постраждалих муніципалітетах.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що щонайменше троє людей загинули і ще троє зникли безвісти в понеділок після сильних дощів, які спричинили раптову повінь у центральній Іспанії.