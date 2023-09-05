Іспанія: шторм забрав життя щонайменше 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Шторм, який накрив Іспанію у вихідні, забрав життя щонайменше п'яти людей. Багато будинків, доріг та парків було затоплено. В Мадриді постраждала залізниця, влада регіону має намір звернутись до уряду з проханням оголосити зону лиха в постраждалих муніципалітетах, повідомляє DPA, передає УНН.
Деталі
У вихідні в Іспанії пройшов сильний шторм, який спричинив сильні опади, бурхливі вітри, блискавки та град. Шторм завдав значних збитків у Мадриді та Толедо, двох найбільших містах країни.
У результаті шторму загинули щонайменше п'ять осіб, троє з яких були знайдені мертвими у понеділок. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.
Одна з жертв померла в автомобілі, який знесло водами річки Альберче. Інша жертва була знайдена мертвою в гаражному ліфті. Третя жертва - 50-річний чоловік, тіло якого дістали зі струмка.
Також відомо, що двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули після того, як потонули в бурхливій воді, намагаючись піднятися в ущелині на північному сході Іспанії.
Зазначається, що багато доріг, вулиць і парків були закриті, а незліченна кількість будинків і гаражів були затоплені водою і брудом. На вулиці впали частини фасадів і черепиці, вирвано з корінням дерева.
Також у каталонському муніципалітеті Альканар у неділю було зафіксовано загалом 215 мм опадів.
Швидкісний залізничний рух між Мадридом і південним регіоном Андалусії відновився після ремонту, який знадобився через пошкодження від шторму.
Наразі влада Мадриду і Кастилія-Ла-Манчі має намір звернутися до уряду Іспанії з проханням оголосити зону лиха в постраждалих муніципалітетах.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що щонайменше троє людей загинули і ще троє зникли безвісти в понеділок після сильних дощів, які спричинили раптову повінь у центральній Іспанії.