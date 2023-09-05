Кількість жертв через повінь в Іспанії зросла до трьох, ще троє людей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Щонайменше троє людей загинули і ще троє зникли безвісти в понеділок після сильних дощів, які спричинили раптову повінь у центральній Іспанії, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
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Шторм приніс у регіон шалений вітер, блискавки та град на вихідних. Він також завдав великої шкоди, змітаючи автомобілі, викорчовуючи дерева та перекриваючи дороги, лінії метро та високошвидкісні залізничні сполучення.
У Толедо, приблизно за 50 кілометрів (31 милю) на південний захід від столиці Мадрида, гелікоптери були відправлені, щоб рятувати людей, які опинились у пастці на дахах своїх будинків.
Троє людей загинули в сільській місцевості навколо Толедо, де в неділю було зафіксовано рекордні 90 літрів опадів на квадратний метр.
Поліція повідомила, що молодий чоловік помер після того, як потрапив у ліфт, наповнений водою. Тіло ще одного чоловіка у віці 50 років було знайдено в річці поблизу міста Камарена. Третій чоловік загинув у затопленому автомобілі.
Влада розшукує трьох людей, які досі вважаються зниклими безвісти.
Доповнення
Служби екстреної допомоги в регіоні Мадрида заявили, що за ніч їм було викликано майже 1200 інцидентів.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес подякував екстреним службам за їх роботу і закликав людей "продовжувати поводитися обережно".
Раніше УНН повідомляв, що двоє людей загинули й одна зникла безвісти в понеділок унаслідок проливних дощів, що обрушилися на Іспанію.