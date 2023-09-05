Количество жертв из-за наводнения в Испании возросло до трех, еще три человека считаются пропавшими без вести

Детали

Шторм принес в регион сильный ветер, молнии и град на выходных. Он также нанес большой ущерб, сметая автомобили, выкорчевывая деревья и перекрывая дороги, линии метро и высокоскоростные железнодорожные сообщения.

В Толедо, примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Мадрида, вертолеты были отправлены, чтобы спасать людей, оказавшихся в ловушке на крышах своих домов.

Три человека погибли в сельской местности вокруг Толедо, где в воскресенье было зафиксировано рекордные 90 литров осадков на квадратный метр.

Полиция сообщила, что молодой человек умер после того, как попал в лифт, наполненный водой. Тело еще одного мужчины в возрасте 50 лет было найдено в реке вблизи города Камарена. Третий мужчина погиб в затопленном автомобиле.

Власти разыскивают трех человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Дополнение

Службы экстренной помощи в регионе Мадрида заявили, что за ночь им было вызвано почти 1200 инцидентов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поблагодарил экстренные службы за их работу и призвал людей "продолжать вести себя осторожно".

Ранее УНН сообщал, что два человека погибли и один пропал без вести в понедельник в результате проливных дождей, обрушившихся на Испанию.