Израильско-Палестинский конфликт: исламские страны собрали экстренный саммит

Детали

В то время, как Лига арабских государств и организации, базирующейся в Саудовской Аравии, придерживались мнения, что у палестинцев должно быть собственное независимое государство, Израиль недавно достиг соглашения о признании. Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили свою поддержку палестинцам в получении собственного независимого государства.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, раскритиковал членов ОИК, которые достигли соглашения о признании с Израилем.

"Есть несколько людей, которые потеряли свой моральный компас и выразили поддержку Израилю, - сказал он. - Если в нашей семье есть нерешительные заявления, как мы можем критиковать тех, кто (не) принимает наши слова всерьез?".

Контекст

На Аравийском полуострове и в странах Персидского залива реакция на боевые действия была неоднозначной.

Министр иностранных дел Палестины Рияд Малки из Палестинской автономии осудил то, что он назвал "трусливыми атаками" Израиля в начале встречи.

"Мы должны сказать Аллаху, что будем сопротивляться до последнего дня, - говорит он. - Нам предстоит длительная оккупация. Это основа проблемы. Преступления совершаются против палестинцев без последствий".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу занял столь же жесткую позицию.

"Только Израиль несет ответственность за недавнюю эскалацию в Восточном Иерусалиме, в Иудее, Самарии и в Газе, - сказал Чавушоглу. - Наши предупреждения Израилю на прошлой неделе остались без внимания".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в "геноциде и преступлениях против человечности".

"Не делайте ошибки: Израиль понимает только язык сопротивления, и народ Палестины имеет полное право на защиту", - сказал Зариф.

Зариф также назвал наивными тех, кто заключил соглашение о признании, заявив, что Израиль задумал разделить мусульманский мир:

"Этот преступный и геноцидный режим еще раз доказал, что дружеские жесты только ухудшают его зверства".

Дополнение

За неделю вооруженного конфликта в Секторе Газа были убиты 174 палестинца, 47 из них - дети. Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

Напомним также, что вчера, 15 мая, президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, чтобы призвать к спокойствию.

В тот же день израильские военные заявили, что с понедельника из Газы было выпущено около 2900 ракет, из которых около 1000 были перехвачены средствами противоракетной обороны.

Израиль нанес более 1000 авиационных и артиллерийских ударов по густонаселенной прибрежной полосе, заявив, что они были нацелены на ХАМАС и другие объекты боевиков.

Совет безопасности ООН сегодня, 16 мая, проведет экстренное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.