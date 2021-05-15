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США після авіаудару Ізраїлю вимагають забезпечити безпеку ЗМІ, Нетаньягу вдруге за тиждень поговорив з Байденом

Київ • УНН

 • 23408 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Білий дім зв'язався з ізраїльською владою після удару авіації по висотці в секторі Газа, де працювали журналісти Associated Press і Al Jazeera. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі в Twitter, передає УНН.

США після авіаудару Ізраїлю вимагають забезпечити безпеку ЗМІ, Нетаньягу вдруге за тиждень поговорив з Байденом

Цитата:

"Ми напряму заявили ізраїльтянам, що забезпечення безпеки журналістів і незалежних ЗМІ є першочерговим завданням", - написала вона в Twitter.

Деталі

Із заявами виступили й AP і Al Jazeera.

Президент і головний виконавчий директор американського агентства Associated Press Гері Прюітт заявив, що був "шокований і приголомшений" ударом ізраїльських військових по будівлі в секторі Газа, де розміщувався офіс AP.

"Ми шоковані і приголомшені тим, що ізраїльські військові можуть нанести удар і зруйнувати будівлю, у якій розташовані бюро AP й інші новинні організації в Газі. Вони давно знали місцезнаходження нашого бюро і знали, що там є журналісти", - сказав Прюітт. 

З його слів, всі журналісти і фрілансери AP були евакуйовані вчасно.

Керівництво телеканалу Al Jazeera також засудило удар ВПС Ізраїлю по будівлі і закликало міжнародне співтовариство захистити журналістів.

При цьому Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вдруге на цьому тижні поговорив з президентом США Джо Байденом про триваюче насильство в Ізраїлі і Газі, повідомив він в Twitter.

"Я подзвонив президенту США Джо Байдену і повідомив йому про події та дії, які Ізраїль здійснив і має намір здійснити. Я подякував йому за беззастережну підтримку США нашого права на самозахист", - вказав Нетаньягу.

Нетаньягу "підкреслив в розмові, що Ізраїль робить все, щоб не завдати шкоди ні в чому не винним громадянам, і доказом цього є те, що в баштах, де є терористичні об'єкти, атаковані ЦАХАЛ, їм дається час для евакуації", - повідомляє канцелярія прем'єр-міністра, заяву якої цитує The Times of Israel.

Що було раніше

Ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа, при цьому журналісти покинули будівлю до атаки.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що в цій будівлі функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, використовуючи офіси ЗМІ і журналістів, що працюють там, як прикриття.

Офіси ЗМІ розташовувалися у 15-поверховому будинку в Газі. Також в ньому перебували квартири і офіси різних компаній.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 139 убитих з початку недавніх бойових дій і близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятці загиблих.

Тим часом усі іноземні авіакомпанії призупинили рейси до головного аеропорту Ізраїлю імені Бен Гуріона з міркувань безпеки, повідомили ЗМІ.

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