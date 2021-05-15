США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ, Нетаньяху второй раз за неделю поговорил с Байденом

Цитата:

"Мы напрямую заявили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала она в Twitter.

Детали

С заявлениями выступили и AP и Al Jazeera.

Президент и главный исполнительный директор американского агентства Associated Press Гэри Прюитт заявил, что был «шокирован и потрясен» ударом израильских военных по зданию в секторе Газа, где размещался офис AP.

"Мы шокированы и потрясены тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе. Они давно знали местонахождение нашего бюро и знали, что там есть журналисты. Мы получили предупреждение о поражении здания", - сказал Прюитт.

По его словам, все журналисты и фрилансеры AP были эвакуированы вовремя.

Руководство телеканала Al Jazeera также осудило удар ВВС Израиля по зданию и призвало международное сообщество защитить журналистов.

При этом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз на этой неделе поговорил с президентом США Джо Байденом о продолжающемся насилии в Израиле и Газе, сообщил он в Twitter.

"Я позвонил президенту США Джо Байдену и сообщил ему о событиях и действиях, которые Израиль предпринял и намеревается предпринять. Я поблагодарил его за безоговорочную поддержку США нашего права на самозащиту", - указал Нетаньяху.

Нетаньяху "подчеркнул в разговоре, что Израиль делает все, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам, и доказательством этого является то, что в башнях, где есть террористические объекты, атакованные ЦАХАЛ, им дается время для эвакуации", - сообщает канцелярия премьер-министра, заявление которой цитирует The Times of Israel.

Что было ранее

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о порядка десятке погибших.

Между тем все иностранные авиакомпании приостановили рейсы до главного аэропорта Израиля имени Бен Гуриона из соображений безопасности, сообщили СМИ.