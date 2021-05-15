США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ, Нетаньяху второй раз за неделю поговорил с Байденом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по высотке в секторе Газа, где работали журналисты Associated Press и Al Jazeera. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дому Джен Псаки в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Мы напрямую заявили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала она в Twitter.
Детали
С заявлениями выступили и AP и Al Jazeera.
Президент и главный исполнительный директор американского агентства Associated Press Гэри Прюитт заявил, что был «шокирован и потрясен» ударом израильских военных по зданию в секторе Газа, где размещался офис AP.
"Мы шокированы и потрясены тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе. Они давно знали местонахождение нашего бюро и знали, что там есть журналисты. Мы получили предупреждение о поражении здания", - сказал Прюитт.
По его словам, все журналисты и фрилансеры AP были эвакуированы вовремя.
Руководство телеканала Al Jazeera также осудило удар ВВС Израиля по зданию и призвало международное сообщество защитить журналистов.
При этом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз на этой неделе поговорил с президентом США Джо Байденом о продолжающемся насилии в Израиле и Газе, сообщил он в Twitter.
"Я позвонил президенту США Джо Байдену и сообщил ему о событиях и действиях, которые Израиль предпринял и намеревается предпринять. Я поблагодарил его за безоговорочную поддержку США нашего права на самозащиту", - указал Нетаньяху.
Нетаньяху "подчеркнул в разговоре, что Израиль делает все, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам, и доказательством этого является то, что в башнях, где есть террористические объекты, атакованные ЦАХАЛ, им дается время для эвакуации", - сообщает канцелярия премьер-министра, заявление которой цитирует The Times of Israel.
Что было ранее
Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.
В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.
Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о порядка десятке погибших.
Между тем все иностранные авиакомпании приостановили рейсы до главного аэропорта Израиля имени Бен Гуриона из соображений безопасности, сообщили СМИ.