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У секторі Газа вже близько 140 жертв, звідти по Ізраїлю загалом випустили 2300 ракет

Київ • УНН

 • 27249 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Палестинське міністерство охорони здоров'я в суботу повідомило про 139 жертв у результаті бойових дій у регіоні, передає УНН.

У секторі Газа вже близько 140 жертв, звідти по Ізраїлю загалом випустили 2300 ракет

Деталі

За даними місцевих органів охорони здоров'я, ще 1000 жителів Гази були поранені.

Як зазначає The Times of Israel, Ізраїль стверджує, що більшість жертв - члени терористичних груп або, в деяких випадках, жертви помилкового ракетного обстрілу ХАМАС, ракети якого приземлилися всередині сектору.

Водночас, як повідомила сьогодні Армія оборони Ізраїлю, з понеділка у бік Ізраїлю з сектору Газа було випущено 2300 ракет.

При цьому ХАМАС у суботу заявив, що випустив кілька десятків ракет по центру Ізраїлю у відповідь на вбивство в нічний час в Газі палестинської сім'ї з 10 осіб, вісім з яких, як повідомляється, були дітьми.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося після зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Раніше в суботу Армія оборони Ізраїлю заявили, що знищили офіс голови служби безпеки ХАМАС в Газі. А також, що близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю з Гази з учорашнього вечора.

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