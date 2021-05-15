Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС, из Газы за ночь выпустили еще 200 ракет

КИЕВ. 15 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. А также, что около 200 ракет было выпущено по Израилю из Газы со вчерашнего вечера. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на странице армии в Twitter, передает УНН.