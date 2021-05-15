Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС, из Газы за ночь выпустили еще 200 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. А также, что около 200 ракет было выпущено по Израилю из Газы со вчерашнего вечера. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на странице армии в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Тауфик Абу Наим является главой службы безопасности ХАМАС. Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - говорится в сообщении в ночь на 15 мая.
Детали
Как указали в ЦАХАЛе, в целом "в ответ на более 2000 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", вчера вечером они поразили: "офис военной разведки; ракетные пусковые установки; пусковые установки для ракет класса "земля-земля"; 2 группы террористов".
חוליות טרור, מנהרות, אתרי מודיעין והמשגר ממנו ירו לירושלים:
"שומר החומות" - תיעוד התקיפות האוויריות שהתבצעו במהלך הלילה >>https://t.co/rdBKZyEBT8 pic.twitter.com/RJarQJRXCI
Медики Газы заявили, что семья из 10 человек погибла в результате авиаудара израильской авиации на западе Газы, пишет The Times of Israel. По данным медицинских источников, восемь детей и две женщины, принадлежащие к семье Абу Хатаба, были убиты в трехэтажном здании в лагере беженцев Шати, разрушившемся в результате израильского удара.
В то же время в армии обороны Израиля сообщили о новых ударах со стороны сектора Газа.
"По состоянию на 7:00, начиная с 19:00 прошлого вечера, было зафиксировано около 200 пусков из сектора Газа на территорию Израиля", - указали в армии обороны Израиля.
Как указано, около 30 ракет упало в секторе Газа. Было перехвачено более 100 ракет.
Контекст
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 126 убитых с начала недавних боевых действий и около 950 раненых. С израильской стороны сообщалось ранее о 7 погибших.