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The Guardian

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Ізраїль знищив офіс голови служби безпеки ХАМАС, з Гази за ніч випустили ще 200 ракет

Київ • УНН

 • 34136 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила офіс голови служби безпеки ХАМАС в секторі Гази. А також, що близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю з Гази з учорашнього вечора. Про це йдеться в повідомленнях, опублікованих на сторінці армії в Twitter, передає УНН.

Ізраїль знищив офіс голови служби безпеки ХАМАС, з Гази за ніч випустили ще 200 ракет

Цитата:

"Тауфік Абу Наїм є головою служби безпеки ХАМАС. Ми щойно знищили його офіс, який він використовував для управління військовою інфраструктурою ХАМАС", - йдеться в повідомленні у ніч на 15 травня.

Деталі

Як вказали в ЦАХАЛі, в цілому "у відповідь на понад 2000 ракет, випущених з Гази по Ізраїлю", вчора ввечері вони вразили: "офіс військової розвідки; ракетні пускові установки; пускові установки для ракет класу "земля-земля"; 2 групи терористів".

חוליות טרור, מנהרות, אתרי מודיעין והמשגר ממנו ירו לירושלים:
"שומר החומות" - תיעוד התקיפות האוויריות שהתבצעו במהלך הלילה >>https://t.co/rdBKZyEBT8 pic.twitter.com/RJarQJRXCI

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Медики Гази заявили, що сім'я з 10 осіб загинула у результаті авіаудару ізраїльської авіації на заході Гази, пише The Times of Israel. За даними медичних джерел, вісім дітей і дві жінки, що належать до родини Абу Хатаба, були вбиті в триповерховій будівлі в таборі біженців Шаті, зруйнованому в результаті ізраїльського удару.

Водночас в армії оборони Ізраїлю повідомили про нові удари з боку сектору Газа.

"Станом на 7:00, починаючи з 19:00 минулого вечора, було зафіксовано близько 200 пусків з сектора Газа на територію Ізраїлю", - вказали в армії оборони Ізраїлю.

Як зазначено, близько 30 ракет впало в секторі Газа. Було перехоплено понад 100 ракет.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі. 

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 126 вбитих з початку нещодавніх бойових дій та близько 950 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося раніше про 7 загиблих.

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