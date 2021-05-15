Ізраїль знищив офіс голови служби безпеки ХАМАС, з Гази за ніч випустили ще 200 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила офіс голови служби безпеки ХАМАС в секторі Гази. А також, що близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю з Гази з учорашнього вечора. Про це йдеться в повідомленнях, опублікованих на сторінці армії в Twitter, передає УНН.
Цитата:
"Тауфік Абу Наїм є головою служби безпеки ХАМАС. Ми щойно знищили його офіс, який він використовував для управління військовою інфраструктурою ХАМАС", - йдеться в повідомленні у ніч на 15 травня.
Деталі
Як вказали в ЦАХАЛі, в цілому "у відповідь на понад 2000 ракет, випущених з Гази по Ізраїлю", вчора ввечері вони вразили: "офіс військової розвідки; ракетні пускові установки; пускові установки для ракет класу "земля-земля"; 2 групи терористів".
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Медики Гази заявили, що сім'я з 10 осіб загинула у результаті авіаудару ізраїльської авіації на заході Гази, пише The Times of Israel. За даними медичних джерел, вісім дітей і дві жінки, що належать до родини Абу Хатаба, були вбиті в триповерховій будівлі в таборі біженців Шаті, зруйнованому в результаті ізраїльського удару.
Водночас в армії оборони Ізраїлю повідомили про нові удари з боку сектору Газа.
"Станом на 7:00, починаючи з 19:00 минулого вечора, було зафіксовано близько 200 пусків з сектора Газа на територію Ізраїлю", - вказали в армії оборони Ізраїлю.
Як зазначено, близько 30 ракет впало в секторі Газа. Було перехоплено понад 100 ракет.
Контекст
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.
Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 126 вбитих з початку нещодавніх бойових дій та близько 950 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося раніше про 7 загиблих.