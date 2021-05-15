В секторе Газа уже около 140 жертв, оттуда по Израилю в целом выпустили 2300 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Палестинское министерство здравоохранения в субботу сообщило о 139 жертвах в результате боевых действий в регионе, передает УНН.
Детали
По данным местных органов здравоохранения, еще 1000 жителей Газы были ранены.
Как отмечает The Times of Israel, Израиль утверждает, что большинство жертв - члены террористических групп или, в некоторых случаях, жертвы ракетного обстрела ХАМАС, ракеты которого приземлились внутри сектора.
В то же время, как сообщила сегодня Армия обороны Израиля, с понедельника в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено 2300 ракет.
При этом ХАМАС в субботу заявил, что выпустил несколько десятков ракет по центру Израиля в ответ на убийство в ночное время в Газе палестинской семьи из 10 человек, восемь из которых, как сообщается, были детьми.
Контекст
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось после столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Ранее в субботу Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. А также, что около 200 ракет было выпущено по Израилю из Газы со вчерашнего вечера.