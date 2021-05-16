Ізраїльсько-Палестинський конфлікт: ісламські країни зібрали екстренний саміт

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У той час, як Ліга арабських держав і організації, що базується в Саудівській Аравії, дотримувалися думки, що у палестинців має бути власну незалежна держава, Ізраїль недавно досяг угоди про визнання. Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили свою підтримку палестинцям в здобутті власної незалежної держави.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини, розкритикував членів ОВК, які досягли угоди про визнання з Ізраїлем.

"Є кілька людей, які втратили свій моральний компас і висловили підтримку Ізраїлю, - сказав він. - Якщо в нашій родині є нерішучі заяви, як ми можемо критикувати тих, хто (не) приймає наші слова всерйоз?".

Контекст

На Аравійському півострові і в країнах Перської затоки реакція на бойові дії була неоднозначною.

Міністр закордонних справ Палестини Ріяд Малкі з Палестинської автономії засудив те, що він назвав "боягузливими атаками" Ізраїлю на початку зустрічі.

"Ми повинні сказати Аллаху, що будемо чинити опір до останнього дня, - говорить він. - На нас чекає тривала окупація. Це основа проблеми. Злочини вчиняються проти палестинців без наслідків".

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу посів настільки ж жорстку позицію.

"Тільки Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію в Східному Єрусалимі, в Юдеї, Самарії і в Газі, - сказав Чавушоглу. - Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишилися без уваги".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в "геноциді і злочинах проти людяності".

"Не робіть помилки: Ізраїль розуміє тільки мову опору, і народ Палестини має повне право на захист", - сказав Заріф.

Заріф також назвав наївними тих, хто уклав угоду про визнання, заявивши, що Ізраїль задумав розділити мусульманський світ:

"Цей злочинний і геноцидний режим ще раз довів, що дружні жести тільки погіршують його звірства".

Доповнення

За тиждень збройного конфлікту в Секторі Газа були вбиті 174 палестинців, 47 з них - діти. Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

Нагадаємо також, що вчора, 15 травня, президент США Джо Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом, щоб закликати до спокою.

В той же день ізраїльські військові заявили, що з понеділка з Гази було випущено близько 2900 ракет, з яких близько 1000 були перехоплені засобами протиракетної оборони.

Ізраїль завдав більше 1000 авіаційних і артилерійських ударів по густонаселеній прибережній смузі, заявивши, що вони були націлені на ХАМАС та інші об'єкти бойовиків.

Рада безпеки ООН сьогодні, 16 травня, проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Газа.