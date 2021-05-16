Ізраїльсько-Палестинський конфлікт: з початку боїв в Газі загинуло 174 людини, з них 47 дітей

Деталі

Так, повідомляється, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти.

Ще 1200 палестинців були поранені.

Тоді як Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

Також Ізраїль заявив, що не націлений на мирних жителів, і що більшість убитих в Газі були або членами терористичних груп, або були вбиті помилковими палестинськими ракетами.

Доповнення

Черговий виток військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами "ХАМАС" і "Ісламським джихадом" почався 10 травня. "ХАМАС" зажадав, щоб ізраїльські сили безпеки залишили райони в Єрусалимі навколо мечеті Аль-Акса і Шейх-Джаррах.

14 травня Ізраїль оголосив про початок повітряної і наземної операції проти сектора Газа.

Одночасно з конфліктом в Газі загострилася внутрішня ситуація в Ізраїлі.

Рада Безпеки ООН 16 травня проведе засідання з обговорення ескалації напруженості між Ізраїлем і Палестиною.