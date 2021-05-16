Ізраїльсько-Палестинський конфлікт: з початку боїв в Газі загинуло 174 людини, з них 47 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомляє, що з початку бойових дій, 174 палестинці загинули. За даними відомства, 47 осіб з них - діти. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Так, повідомляється, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти.
Ще 1200 палестинців були поранені.
Тоді як Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.
Також Ізраїль заявив, що не націлений на мирних жителів, і що більшість убитих в Газі були або членами терористичних груп, або були вбиті помилковими палестинськими ракетами.
Доповнення
Черговий виток військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами "ХАМАС" і "Ісламським джихадом" почався 10 травня. "ХАМАС" зажадав, щоб ізраїльські сили безпеки залишили райони в Єрусалимі навколо мечеті Аль-Акса і Шейх-Джаррах.
14 травня Ізраїль оголосив про початок повітряної і наземної операції проти сектора Газа.
Одночасно з конфліктом в Газі загострилася внутрішня ситуація в Ізраїлі.
Рада Безпеки ООН 16 травня проведе засідання з обговорення ескалації напруженості між Ізраїлем і Палестиною.