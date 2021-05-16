Израильско-Палестинский конфликт: с начала боев в Газе погибли 174 человека, из них 47 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщает, что с начала боевых действий, 174 палестинцы погибли. По данным ведомства, 47 человек - дети. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинца, 47 среди которых - дети.
Еще 1 200 палестинцев были ранены.
Тогда как Израиль заявил о 10 погибших, в том числе двух детей.
Израиль заявил, что не нацелен на мирных жителей, и большинство убитых в Газе были либо членами террористических групп, или были убиты ошибочными палестинскими ракетами.
Дополнение
Очередной виток военного конфликта между Израилем и палестинскими движениями "ХАМАС" и "Исламским джихадом" начался 10 мая. "ХАМАС" потребовал, чтобы израильские силы безопасности оставили районы в Иерусалиме вокруг мечети Аль-Акса и Шейх-Джаррах.
14 мая Израиль объявил о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа.
Одновременно с конфликтом в Газе обострилась внутренняя ситуация в Израиле.
Совет Безопасности ООН 16 мая проведет заседание по обсуждению эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.