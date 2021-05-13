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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Ізраїль готується до наземної військової операції у Газі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Ізраїльські військові розробляють варіанти проведення наземної фази кампанії в секторі Газа. Як повідомляє в четвер газета The Jerusalem Post, план такої операції надійде на розгляд начальнику Генштабу Авіву Кохаві протягом дня, передає УНН.

Ізраїль готується до наземної військової операції у Газі - ЗМІ

Деталі

Як повідомив представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю Хідаят Зільберман, на порядку денному військових на даний момент всі можливі варіанти дій, в тому числі наземна операція в Газі. До кордонів сектора вже перекинуті декілька бригад: десантники, піхота і бронетанкові підрозділи.

За останню добу армія посилила обстріли цілей руху ХАМАС в Газі. Ударів зазнали будівлі міністерства фінансів і офіс Ісламського національного банку в місті Газа. У середу в секторі було зруйновано одну з найвищих будівель анклаву “Аш-Шурук”, де знаходилися офіси ряду ЗМІ і компаній, комерційні магазини і житлові апартаменти.

Як заявили військові, удари наносяться максимально точно, місцеве населення отримує завчасні попередження про точках, куди буде завдано удар. Ізраїльські військові вважають, що багато цивільних об’єктів в Газі використовуються ХАМАС у військових цілях.

Ситуація в районі конфлікту:

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