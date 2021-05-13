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Израиль готовится к наземной военной операции в Газе - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Израильские военные разрабатывают варианты проведения наземной фазы кампании в секторе Газа. Как сообщает в четверг газета The Jerusalem Post, план такой операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави в течение дня, передает УНН.

Израиль готовится к наземной военной операции в Газе - СМИ

Детали

Как сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Хидай Зильберман, на повестке дня военных на данный момент все возможные варианты действий, в том числе наземная операция в Газе. К границам сектора уже переброшены несколько бригад: десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

За последние сутки армия усилила обстрелы целей движения ХАМАС в Газе. Ударам подверглись здания министерства финансов и офис Исламского национального банка в городе Газа. В среду в секторе было разрушено одно из самых высоких зданий анклава “Аш-Шурук”, где находились офисы ряда СМИ и компаний, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Как заявили военные, удары наносятся максимально точно, местное население получает заблаговременные предупреждения о точках, куда будет нанесен удар. Израильские военные считают, что многие гражданские объекты в Газе используются ХАМАС в военных целях.

Ситуация в районе конфликта:

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