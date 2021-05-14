Ізраїль почав наземну та повітряну атаки сектора Газа, звідки випустили вже близько 2000 ракет

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“Солдати повітряних і наземних військ ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю — ред.) наразі атакують сектор Газа”, — йдеться в повідомленні напередодні вночі.

Деталі

За словами ізраїльських військових, близько 160 літаків одночасно завдали масованого удару по мережі тунелів, виритих угрупованням ХАМАС під Газою близько опівночі, що стало наймасштабнішим ізраїльським ударом з моменту початку бойових дій на початку цього тижня, зазначає The Times of Israel.

За даними армії оборони Ізраїлю, під час цієї повітряної кампанії, що тривала майже 40 хвилин, близько 450 ракет було скинуто на 150 цілей в північній частині Гази. Військові заявляють, що вони все ще працюють над визначенням ступеня шкоди, завданої підземній інфраструктурі, яка, за словами офіційного представника ЦАХАЛу Хідаята Зільбермана, є “стратегічним активом” ХАМАСу.

На додачу до повітряного удару, ізраїльські танки, артилерійські знаряддя і піхотинці на кордоні з Газою провели супутні удари по цілям ХАМАСу, які вийшли під час штурму для атаки ізраїльських цілей, вказав Зільберман, пояснюючи, що наземні війська залишаються на ізраїльській стороні кордону і не увійшли в сектор Газа, попри раніше стверджуване армією оборони Ізраїлю про зворотне, пише видання.

В цілому під час цього обстрілу було випущено близько 500 артилерійських снарядів, разом з 50 танковими снарядами. Палестинці в Газі повідомляють, що ізраїльський удар тривав більше години і призвів до низки жертв, хоча точні дані поки недоступні.

Зільберман сказав, що операція є результатом збору великої кількості розвідувальних даних і ретельного планування.

Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.



Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH

За даними армії оборони Ізраїлю, з моменту початку бойових дій в понеділок з сектора Газа випустили близько 2000 ракет і мінометних снарядів по Ізраїлю.

Військові кажуть, що протягом ночі четверга і ранку п’ятниці з Гази було випущено 220 снарядів, 30 з яких не змогли перетнути кордон.

За даними ЦАХАЛу, десятки ракет, які летіли в бік населених пунктів, були перехоплені системою протиракетної оборони “Залізний купол”. Однак кілька за ніч потрапили в густонаселені райони, один з них серйозно поранив 50-річного ізраїльтянина. Загалом повідомляється про 7 загиблих з боку Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров’я Гази, як вказано, повідомляє, що з початку бойових дій в понеділок там загинули 115 палестинців, і що 600 осіб отримали поранення.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що “операція триватиме стільки, скільки буде потрібно”, поки не будуть відновлені мир і безпеку в країні.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі. Напередодні в Ізраїлі схвалили мобілізацію 9 тисяч резервістів.