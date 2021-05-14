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Израиль начал наземную и воздушную атаки сектора Газа, откуда выпустили уже около 2000 ракет

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. Об этом говорится в сообщении армии Израиля в Twitter, передает УНН.

Израиль начал наземную и воздушную атаки сектора Газа, откуда выпустили уже около 2000 ракет

Цитата:

“Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ (армия обороны Израиля — ред.) в настоящее время атакуют сектор Газа”, — говорится в сообщении.

Детали

По словам израильских военных, около 160 летящих одновременно самолетов нанесли массированный удар по сети туннелей, вырытых группировкой ХАМАС под Газой около полуночи, что стало крупнейшим израильским ударом с момента начала боевых действий в начале этой недели, отмечает The Times of Israel.

По данным армии обороны Израиля, в ходе этой воздушной кампании, продолжавшейся почти 40 минут, около 450 ракет было сброшено на 150 целей в северной части Газы. Военные заявляют, что они все еще работают над определением степени ущерба, нанесенного подземной инфраструктуре, которая, по словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, является “стратегическим активом” ХАМАСа.

В дополнение к воздушному удару, израильские танки, артиллерийские орудия и пехотинцы на границе с Газой провели сопутствующие удары по целям ХАМАСа, которые вышли во время штурма для атаки израильских целей, указал Зильберман, поясняя, что наземные войска остаются на израильской стороне границы и не вошли в сектор Газа, несмотря на ранее утверждавшееся армией обороны Израиля об обратном, отмечает издание.

В общей сложности во время этого обстрела было выпущено около 500 артиллерийских снарядов, вместе с 50 танковыми снарядами. Палестинцы в Газе сообщают, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв, хотя точные данные пока недоступны.

Зильберман сказал, что операция является результатом сбора большого количества разведывательных данных и тщательного планирования.

Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.

Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.
Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021

По данным армии обороны Израиля, с момента начала боевых действий в понедельник из сектора Газа выпустили около 2000 ракет и минометных снарядов по Израилю.

Военные говорят, что в течение ночи четверга и утра пятницы из Газы было выпущено 220 снарядов, 30 из которых не смогли пересечь границу.

По данным ЦАХАЛа, десятки ракет, летевших в сторону населенных пунктов, были перехвачены системой противоракетной обороны “Железный купол”. Однако несколько за ночь попали в густонаселенные районы, один из них серьезно ранил 50-летнего израильтянина. В целом сообщается о 7 погибших со стороны Израиля.

Министерство здравоохранения Газы, как указано, сообщает, что с начала боевых действий в понедельник там погибли 115 палестинцев, и что 600 человек получили ранения.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что “операция продлится столько, сколько потребуется”, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

Контекст

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Накануне в Израиле одобрили мобилизацию 9000 резервистов.

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